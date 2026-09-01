La Cámara de Diputados prevé hacer modificaciones para aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas en el Paquete Económico de 2027, incluso, ya existen propuestas de varios diputados, afirmó Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

“Nosotros esperamos que algunos (impuestos) puedan actualizarse, pero en el sentido de que es un paquete responsable, nosotros sentimos que el esfuerzo se tendría que hacer sobre todo en como hicimos el año pasado, ¿se acuerdan? con las bebidas azucaradas. Es decir, hay un tema de salud. A partir de ese tema de salud, tendríamos que revisar dónde ajustamos… Ya hay propuestas de varios diputados”, comentó, previo al inicio del nuevo periodo de sesiones.

Al legislador de Morena se le preguntó directamente si en esas modificaciones que se prevén, están contempladas las bebidas alcohólicas, a lo que respondió que también se incluirán como parte de una política de salud.

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“(¿Estarán las bebidas alcohólicas?) Claro, o sea, todos. O sea, ahí tienes el tema del sodio, tiene del tema de las bebidas alcohólicas. Si somos congruentes en el sentido de como lo hicimos, como se anunció, como lo planteamos en el caso del IEPS de bebidas azucaradas, estos son los temas que quedarían pendientes y tendremos que discutir”, explicó.

Antonio Altamirano aseguró que el Paquete Económico de 2027 no contendrá impuestos de nueva creación, pero se realizarán ajustes a algunos impuestos.

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“De inicio, estamos hablando de un paquete económico que no va a mover los impuestos estructurales. Segundo, no hay nuevos impuestos en el sentido de nuevos impuestos, porque a veces no, a veces nos confundimos, pensamos que por al actualizar un impuesto es nuevo, no. No, es nuevo cuando llegó el IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única) y luego se fue, ¿no? ¿Se acuerdan? No. No hay nuevos impuestos, no se mueven los impuestos más importantes, los estructurales”, dijo.

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