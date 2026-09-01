Ocoyoacac, Estado de México. - Una fuerte granizada sorprendió a automovilistas y comerciantes de la zona de La Marquesa la tarde de este martes.

El granizo cubrió gran parte de la carretera en ambos sentidos, lo que obligó a los automovilistas a bajar la velocidad, ya que también la lluvia provocó poca visibilidad.

El tramo más complicado fue frente a las alas en el municipio de Ocoyoacac, ya que el grosor del granizo provocó que algunos vehículos quedaran varados.

En tanto algunos decidieron orillarse mientras paraba de llover.

Cae granizo en el Parque Nacional La Marquesa. 01/09/2026 | Foto: Captura de pantalla.

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Autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a los automovilistas a manejar con precaución, mantener la distancia entre un vehículo y otro, además de evitar maniobras bruscas para prevenir percances.

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La intensa granizada también provocó que autoridades del Organismo Agua y Saneamiento de Lerma, Obra Pública y Seguridad Pública pusieran en marcha un operativo en la comunidad de Salazar, con la finalidad de realizar limpieza en casas, avenidas y zonas donde se registraron afectaciones.

​Las cuadrillas y elementos realizan labores de limpieza, desazolve, retiro de material e inspección de vialidades para garantizar la movilidad y seguridad de los habitantes.

Fuerte lluvia con granizo en Toluca, Estado de México. 01/09/2026 | Foto: Captura de pantalla.

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En algunos domicilios fue necesaria la intervención de los elementos de PC, ya que debido a la cantidad de granizo las familias no podían salir.

Los elementos de seguridad pidieron a los automovilistas y vecinos circular con precaución y atender las indicaciones, ya que las vías aún permanecen con granizo y, al derretirse, el suelo se hace más resbaloso.

Además, resaltaron que, de requerir el apoyo de los servicios de emergencia o reportar alguna afectación en la vía pública o domicilios, pueden comunicarse inmediatamente a las áreas de Protección Civil municipal y de Seguridad Pública.

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❄️IMPRESIONANTE GRANIZADA EN #LaMarquesa EdoMex esta tarde



🥶⛈️Son comunes las tormentas y granizadas en la región, pero la de hoy fue severa con más de 80 mm, gran acumulación de granizo y temperatura que bajó desde 18ºC hasta 4ºC a las 3 pm



☃️Eso sí, bellísimo paisaje…🌲 pic.twitter.com/D70zGFQVVi — 🍁🌧️Meteorología México🥶❄️ (@InfoMeteoro) September 1, 2026

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JACL/cr