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La Ciudad de México será sede de la primera edición del Festival del Pan Dulce Mexicano, que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre en la recién inaugurada Utopía Elena Poniatowska Amor, ubicada en la alcaldía Coyoacán.
En el evento, que se llevará a cabo en el marco de la declaratoria de “Los saberes y prácticas del pan dulce tradicional” como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, participarán más de 30 productores de distintas regiones del país, quienes compartirán técnicas y sabores de los panes más típicos de México.
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Como parte del evento, habrá programación artística con presentaciones del dueto “Sirena del Bosque” y del violín y violoncello de “Nadia Waller”, además de un “Museo Vivo”, donde obras pictóricas y esculturas de diversos artistas abordarán el universo del pan desde las artes visuales.
En una rueda de prensa para anunciar este festival, Ana Francis López Bayghen Patiño, secretaria de Cultura capitalina, destacó que esta declaratoria no busca reconocer al pan dulce como producto, sino a las personas, comunidades y saberes que hacen posible que esta tradición se mantenga viva y se transmita entre generaciones.
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JACL/cr
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