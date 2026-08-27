En el primer trimestre del año, el ánimo de los empresarios para invertir en el país se “desplomó”; antes, cuatro de cada 10 encuestados creían que era momento para desarrollar un proyecto; ahora son solo dos, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez.

Explicó que el ánimo para invertir entre los socios encuestados por dicho sindicato patronal se desplomó 16.5 puntos porcentuales al caer al 23%, la mayor caída registrada y el nivel más bajo desde que se mide ese indicador en #DataCoparmex.

“Apenas dos de cada 10 socios consideran que es un buen momento para invertir; este ánimo se refleja en los planes de las propias empresas, que en un año la intención de ampliar colaboradores, sucursales y productos pasó de casi 63% a 50.3%”, dijo.

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En otras palabras, consideró que “la empresa mexicana pasó de expandirse a resistir y cuando una empresa cambia sus planes de crecimiento a la estrategia de contención, México pierde capacidad para generar nuevos empleos, aumentar productividad y atraer capital”.

Dijo que “cuando se habla de que los empresarios quieren certeza jurídica, se habla de la confianza que no se decreta y se puede destruir en un día”.

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Inseguridad, principal obstáculo para la actividad empresarial

Expuso que los empresarios quieren que no se cambien las reglas del juego, que no haya más reformas, que mejore la seguridad, que haya más certidumbre, suficiente energía y, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas quieren subsistir.

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Añadió que durante el último año la inseguridad se mantuvo como el principal obstáculo para la actividad empresarial, ya que una de cada dos empresas fue víctima de un delito en el último año.

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A pesar de que el indicador disminuyó 1.2 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, se trata de casi la mitad del sector empresarial.

Extorsión, el delito que más afecta a empresarios

En el estudio #DataCoparmex del primer trimestre del 2026, Michoacán fue el estado con la mayor victimización con casi 59%, seguido de Nayarit con alrededor de 57% y Jalisco con cerca de 57%; mientras que con el menor índice están Campeche, Coahuila y Oaxaca.

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Añadió que, por primera vez, el delito que más afecta a los socios fue la extorsión, incluyendo derecho de piso y llamadas telefónicas.

“Es el delito que tiene de rodillas a los empresarios... existe un dato todavía más grave: en el 19.5% de los casos, la extorsión fue realizada por las autoridades o personas que pretendían serlo, lo que representa que una de cada cinco empresas ha sido afectada por este tipo de extorsión”, añadió en conferencia de prensa.

Casi seis de cada 10 empresarios aumentaron en alguna medida su gasto en medidas contra la inseguridad.

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El vicepresidente nacional de Desarrollo Económico de Coparmex, Ángel García Lascurain, dijo que la baja de ánimo para invertir se registra con mayor fuerza Nayarit, Colima, Guerrero, Sinaloa, Quintana Roo.

Ello tiene que ver con factores como la incertidumbre económica y política, así como la inseguridad.

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Sobre la tramitología que enfrentan las empresas a nivel estatal refleja que la mitad de los socios de Coparmex registraron problemas para atender con los requerimientos, sobre todo en Morelos, Querétaro, Campeche y Michoacán.

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Agregó que, por tipo de trámite, los más difíciles de realizar son aquellos permisos a nivel municipal.

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ss/mcc