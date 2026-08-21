Monterrey.— A casi cinco años de gobierno, con nuevas inversiones que rebasan los 135 mil millones de dólares, la expansión de las empresas ya establecidas y ocupar el primer lugar nacional en todos los indicadores productivos, el gobernador Samuel García Sepúlveda destacó el liderazgo de Nuevo León como motor económico de México.

El mandatario estatal resaltó que Nuevo León es primer lugar nacional en atracción de nuevas inversiones tanto nacionales como extranjeras; en PIB manufacturero, 12.7% del país; en empleo total IMMEX, 401 mil empleos en mayo pasado; en empleo formal manufacturero con 682 mil empleos; en ingreso promedio mensual por hogar de 39 mil 11 pesos; y en cantidad de empresas grandes en manufacturas, más de 500.

Remarcó el hecho de que su administración fue la primera del país en reactivar su economía durante la quinta ola del COVID-19, así como salir al mundo en búsqueda de inversión extranjera, teniendo a la fecha más de 135 mil millones de dólares, comparado con los 11 mil mdd del gobierno anterior.

Samuel García señaló que espera que, para su Quinto Informe, en octubre, puedan cerrar en 150 mil millones de dólares, 14 veces más de inversión extranjera; “eso ayuda mucho al estado, porque es dinero que no estaba aquí, estaba en Suecia, Corea, Taiwán.

“Eso se traduce en que las empresas cuando llegan al estado compran terreno, pagan predial, empieza construcción, empleo, cemento, vidrio, aluminio, acero, RH, empleos”, dijo.

Subrayó también la paz laboral que prevalece en la entidad, ya que en más de 28 años no se ha registrado ningún estallamiento de huelga.

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Dijo que el hecho que sea un estado seguro y con la infraestructura necesaria, es de vital importancia para seguir atrayendo nuevas inversiones, ya que es lo primero que observan las empresas; esto, al sub- rayar que hoy por hoy los neoloneses cuentan con la mejor seguridad pública en los últimos 20 años.

Además, de los indicadores favorables en materia de seguridad, el gobernador puntualizó que las empresas también toman en cuenta para sus estrategias de inversión, el tema del agua, carreteras, logística y la energía eléctrica.

En este sentido, apuntó que el Mundial de Futbol fue la ventana para que Nuevo León se diera a conocer ante el mundo, aunado a que la FIFA dictaminara que la entidad fue la segunda sede más segura. En este contexto, explicó que mientras en Texas se registraron mil 465 homicidios; en California, mil 370; en Florida, 748; en Illinois, 556; en Nueva York, 473; en Nuevo León hubo 251 homicidios durante la justa mundialista.

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“El Mundial ahorita nos ayudó mucho porque casi todos los países que vinieron se llevaron una gran impresión”, precisó.

“Vamos a seguir promoviendo Nuevo León, no importan las críticas porque al final los resultados son contundentes. Nuevo León tiene todo para seguir siendo primer lugar y estoy seguro, va a seguir por este camino 10, 15 o 20 años. Entre más salgamos a atraer inversiones, más va a crecer el estado”, agregó.

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