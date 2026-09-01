Tras dos décadas como profesional y después de construir un legado imborrable con la camiseta de Cruz Azul, el histórico defensor Julio César Domínguez anunció oficialmente su retiro de las canchas, poniendo punto final a una trayectoria marcada por la constancia, el liderazgo y el amor por los colores celestes.

A través de sus redes sociales, el zaguero compartió una emotiva carta de despedida en la que agradeció el respaldo de aficionados, compañeros, entrenadores y directivos que lo acompañaron a lo largo de su carrera. Su adiós llega como uno de los jugadores más emblemáticos en la historia de La Máquina y como el futbolista con más partidos oficiales disputados con la institución.

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"Durante 17 años en Cruz Azul, el "Cata" acumuló 655 encuentros, marcó 17 goles y conquistó una Liga MX, dos Copas MX, una Liga de Campeones de la Concacaf y una Supercopa MX, logros que lo consolidaron como una de las leyendas más importantes del club. Hoy le doy gracias a Dios por permitirme cumplir un sueño que comenzó hace más de 30 años, cuando apenas era un niño. Un sueño que le prometí a mi padre y a mi familia: debutar, jugar en Primera División, ser campeón con el equipo de mis amores, Cruz Azul, y tener el honor de representar a mi país, México, con la Selección Mexicana. Me voy con alegría, felicidad, nostalgia y también tristeza, pero, sobre todo, con una enorme paz y la satisfacción de saber que entregué todo por este hermoso deporte que siempre he amado", escribió.

Domínguez, quien luego tuvo un paso por el Atlético de San Luis, equipo en el que cumplió el sueño de jugar de manera profesional ante su hijo, elemento que pertenece a Pumas, recalcó que se marcha con muchos aprendizajes.

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"Dios nos enseña que siempre debemos ser agradecidos, y ese valor lo llevaré conmigo por el resto de mi vida. Todo lo vivido, todo lo aprendido y todas las personas que conocí estarán siempre presentes en mi corazón. Hoy cierro un capítulo, pero me quedo con los recuerdos, las amistades, los aprendizajes, los triunfos y, sobre todo, con la satisfacción de haber vivido mi sueño", finalizó.