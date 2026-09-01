Tras aterrizar en Portugal, Santiago Giménez busca dejar atrás una temporada complicada entre su paso por el AC Milan y su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026. El delantero no logró mostrar su mejor versión en el torneo y, además, sufrió una lesión que frenó su actividad en un momento clave.

Con la mira puesta en recuperar su mejor nivel en el Porto, el canterano de Cruz Azul fue recibido con entusiasmo por la institución y por sus nuevos compañeros, quienes confían en que pueda convertirse en una de las referencias ofensivas del equipo durante la presente campaña.

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Consciente de que su rendimiento estuvo por debajo de las expectativas en los últimos meses, Giménez encara este nuevo desafío con la ilusión de relanzar su carrera. Además, el delantero mexicano sabe que el Porto ha sido un escenario de éxito para varios futbolistas mexicanos, un antecedente que lo motiva a seguir ese mismo camino.

En entrevista con los medios oficiales del club, el atacante no ocultó su entusiasmo por esta nueva etapa y aseguró que trabajará al máximo para representar de la mejor manera a su país.

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"Para todos los mexicanos, quiero decirles que tienen a uno más aquí en el Porto. Sé que muchas leyendas de nuestro país han pasado por este club y quiero seguir sus pasos. Voy a poner la bandera de México en lo más alto y a representarlos de la mejor manera, tal como ellos lo hicieron en el pasado".