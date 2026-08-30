El registro obligatorio de líneas celulares en México está por llegar a una nueva fecha límite.

Este lunes 31 de agosto concluye el plazo para los usuarios de prepago cuyos números telefónicos terminan en 1, y quienes dejen pasar la fecha podrían quedarse temporalmente sin servicio.

Conoce cómo consultar las líneas telefónicas vinculadas a tu identidad en los portales de Telcel, AT&T y Movistar. Foto: Freepik

La medida forma parte del calendario establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para vincular cada línea móvil con la identidad de su titular mediante la CURP.

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¿Cómo registrar una línea telefónica en México?

El procedimiento puede realizarse a través del portal habilitado por la autoridad o directamente desde el sitio oficial de la compañía telefónica.

Antes de ingresar cualquier información personal, es importante comprobar que se trata de una página oficial, debido a que el trámite implica proporcionar datos de identidad.

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Para comenzar, el usuario debe entrar al portal de la CRT en o acceder al sitio oficial de su operador móvil.

Una vez dentro, deberá seleccionar la opción “Registrar mi línea” y aceptar los términos y condiciones correspondientes al procedimiento.

Así puede registrar tu línea telefónica. Imagen: Magnific

Después será necesario proporcionar el número telefónico y colocar el código de verificación que llegará mediante un mensaje.

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El trámite continúa con la captura de una fotografía de la identificación oficial. Posteriormente, el sistema solicitará realizar una prueba de vida, siguiendo las indicaciones que aparezcan en pantalla.

Una vez completados estos pasos, solamente queda esperar a que concluya la validación. El usuario recibirá un SMS con el código de registro, con lo que podrá confirmar que el procedimiento fue realizado.

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¿Cuándo vence el registro de los demás números celulares?

El trámite no termina con los números que finalizan en 1. El calendario de la CRT continuará durante los siguientes meses y las fechas se determinarán de acuerdo con el último dígito de cada línea telefónica.

Después de este lunes, el siguiente grupo será el de los celulares que terminan en 2, cuyo periodo de registro concluirá el 15 de septiembre.

Más adelante llegará el turno de las líneas terminadas en 3, que tendrán como fecha límite el 30 de septiembre.

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Para los números que terminan en 4, el plazo finalizará el 15 de octubre. En el caso de los celulares cuyo último dígito sea 5, el registro deberá completarse antes del 31 de octubre.

El calendario continuará en noviembre. Las líneas terminadas en 6 tendrán como límite el 15 de noviembre, mientras que aquellas cuyo número termine en 7 deberán quedar registradas antes del 30 de noviembre.

En diciembre corresponderá el turno de los celulares terminados en 8, cuyo plazo concluirá el 15 de diciembre.

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Finalmente, los números que terminan en 9 tendrán como fecha límite el 31 de diciembre.

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