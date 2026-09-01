Un video difundido a través de la red social X (antes Twitter) generó conversación e indignación entre la comunidad digital tras registrar un acto de acoso callejero. La grabación, realizada por un motociclista que genera contenido para plataformas digitales, captó el momento exacto en que confrontó a un hombre que caminaba detrás de una joven registrando imágenes no consentidas de su cuerpo con un dispositivo móvil.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

El material audiovisual, que acumula más de 115 mil reproducciones, muestra la intervención directa del conductor al percatarse de la conducta del individuo en la banqueta. Durante el intercambio de palabras en la escena, el motociclista increpó al sujeto cuestionando su accionar: "¿Por qué haces eso güey? ¿Por qué haces eso? ...No te hagas güey, ¿por qué haces eso?", a lo que el sospechoso admitió el acto de manera implícita antes de apresurar el paso para alejarse del sitio.

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Confrontación en la vía pública y alerta a la víctima

Tras el reclamo del motociclista, el señalamiento público provocó que el agresor emprendiera la huida a pie. Instantes después, el creador de contenido avanzó en su vehículo para alcanzar a la peatona e informarle sobre la situación que ocurría a sus espaldas. "Amiga, el güey ese te venía grabando", le advirtió el conductor, sugiriéndole además que solicitara auxilio en caso de ubicar una unidad policial cercana.

Posteriormente, el motociclista se aproximó a una patrulla de la policía que se encontraba detenida metros más adelante para notificar a las autoridades sobre las características físicas del sospechoso. En el reporte verbal que brindó a los oficiales, el conductor detalló la vestimenta del individuo (identificado con gorra y mochila gris) y la dirección hacia la que se desplazaba la víctima para facilitar la intervención de los elementos de seguridad.

Hasta el momento no se ha confirmado si las autoridades locales lograron la detención del presunto acosador tras el aviso verbal. Sin embargo, la publicación provocó cientos de comentarios de reconocimiento hacia la postura proactiva del motociclista por visibilizar y detener el hostigamiento en el espacio público.

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En las plataformas digitales, miles de usuarios en redes sociales reaccionaron al metraje compartiendo opiniones divididas. Diversos internautas expresaron su respaldo a la acción del motociclista por no quedarse callado frente al hostigamiento callejero y utilizar su canal para visibilizar el problema. Por otro lado, algunos usuarios debatieron sobre los riesgos de confrontar directamente a los agresores en la vía pública en lugar de acudir directamente con las autoridades. Hasta el momento no existe confirmación sobre si los elementos policiacos lograron la detención del presunto acosador tras el aviso verbal.

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