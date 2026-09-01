La transmisión en vivo de la streamer alemana ZoeMatthea dio un giro tenso el pasado 26 de agosto de 2026. Durante un directo de casi seis horas mientras se trasladaba al evento de videojuegos Gamescom, en la ciudad de Colonia, la creadora de contenido identificó en plena estación de tren al hombre que la hostiga desde hace un par de años. El hecho quedó registrado en la plataforma Twitch y desató conversación sobre la seguridad de los emisores en la red.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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Un encuentro tenso registrado ante cientos de espectadores

De acuerdo con el fragmento de un minuto y medio extraído de la transmisión original y titulado "Documentación del acoso" dentro de su canal, ZoeMatthea notó la presencia del sujeto en las inmediaciones de la estación. En la grabación se observa cómo la joven muestra inquietud, voltea constantemente a su alrededor y posterior a que el individuo camina cerca de ella, opta por alejarse del punto donde se encontraba. La emisión alcanzó un pico de 767 espectadores en directo de forma simultánea.

La streamer (quien suma cerca de 46 mil seguidores dedicados al contenido cotidiano, videojuegos y charlas) reportó que este individuo mantiene conductas de persecución y le envía mensajes perturbadores de forma constante. Según testimonios compartidos por la comunidad de usuarios de Twitch en Alemania, las autoridades locales ya tenían conocimiento previo de la situación e incluso habían emitido una advertencia verbal al hombre.

La respuesta de la policía desata debate sobre la protección digital

Tras la viralización del extracto en vivo, ZoeMatthea hizo pública la notificación recibida por parte de los organismos de seguridad. Con base en el documento compartido por la propia streamer, la policía determinó que los elementos presentados resultan insuficientes para tipificar el delito de acoso, argumentando que no existe constancia de que la víctima le haya expresado de manera explícita e indudable al sujeto su deseo de no mantener ningún tipo de contacto.

Hasta la fecha no existen comunicados oficiales independientes emitidos por la Policía de Colonia para detallar el estado procesal del expediente. Este suceso reabre el debate dentro del entorno del entretenimiento digital sobre la efectividad de las medidas de protección legales frente al acecho sistemático hacia figuras públicas en Internet.

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Alman Twitch yayıncısı ZoeMatthea, yaklaşık iki yıldır kendisini takip ve taciz eden, daha önce polis tarafından da uyarılan saplantılı takipçisiyle, Köln’deki Gamescom etkinliğine giderken yaptığı yayında yeniden karşılaştı. pic.twitter.com/0EdK9Y5rn9 — platcorn (@platcornweb) August 31, 2026

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