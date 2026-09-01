Mundo | 01-09-26 | 13:31 |

Bogotá. Dos colombianas que intentaban llevar droga oculta en a Madrid fueron detenidas este martes por la Policía a través de su dirección de Antinarcóticos, durante un registro de control en el de Rionegro, en el departamento de Antioquia (noroeste).

La fue descubierta luego de que los policías sometieran a las mujeres a una revisión en el denominado "body scan" (escáner corporal), que permite detectar elementos ocultos ilegales debajo de la ropa o la piel.

Las autoridades calculan que el alijo incautado, que las mujeres llevaban adherido al cuerpo oculto en fajas de látex, "equivale a un total de 14 mil 160 dosis de cocaína en mercados internacionales".

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Según datos de la Policía Antinarcóticos, en lo que va de 2026 se han incautado un total de 124 toneladas de cocaína, 99 de marihuana y 99 unidades de fentanilo.

Las autoridades colombianas mantienen estos controles como parte de la lucha contra el , una política reforzada por el actual Gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella, que ha aumentado la cooperación con Estados Unidos para la lucha contra este delito.

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De la Espriella autorizó operaciones militares conjuntas con autoridades del país norteamericano y anunció la inclusión de en la denominada Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), iniciativa del presidente estadounidense, , para combatir el tráfico de drogas en el continente.

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ss/mcc

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