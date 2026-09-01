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Bogotá. Dos colombianas que intentaban llevar droga oculta en fajas de látex a Madrid fueron detenidas este martes por la Policía a través de su dirección de Antinarcóticos, durante un registro de control en el aeropuerto de Rionegro, en el departamento de Antioquia (noroeste).
La droga fue descubierta luego de que los policías sometieran a las mujeres a una revisión en el denominado "body scan" (escáner corporal), que permite detectar elementos ocultos ilegales debajo de la ropa o la piel.
Las autoridades calculan que el alijo incautado, que las mujeres llevaban adherido al cuerpo oculto en fajas de látex, "equivale a un total de 14 mil 160 dosis de cocaína en mercados internacionales".
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Según datos de la Policía Antinarcóticos, en lo que va de 2026 se han incautado un total de 124 toneladas de cocaína, 99 de marihuana y 99 unidades de fentanilo.
Las autoridades colombianas mantienen estos controles como parte de la lucha contra el narcotráfico, una política reforzada por el actual Gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella, que ha aumentado la cooperación con Estados Unidos para la lucha contra este delito.
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De la Espriella autorizó operaciones militares conjuntas con autoridades del país norteamericano y anunció la inclusión de Colombia en la denominada Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, para combatir el tráfico de drogas en el continente.
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ss/mcc
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