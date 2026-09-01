Sam Smith se despidió de México con una visita a una clásica cantina de la capital. Luego de seguir la recomendación de uno de sus seguidores, el cantante inglés acudió al restablecimiento para probar diferentes platillos típicos y, se llevó una grata sorpresa, al probrar el chile en nogada.

Tras los cuatro conciertos que el cantante ofreció en el Auditorio Nacional, los días 17, 18, 20 y 21 de agosto, Sam no se conformó con cumplir con las fechas pactadas y volver a su natal Londres, sino que permaneció en nuestra ciudad, para explorarla y conocerla más a fondo, especialmente, a su comida.

En los últimos días, el intérprete de "Unholy" ha compartido en su blog de comida, "Sam Served", algunos de los lugares que visitó durante su estancia de la capital, el más reciente fue su experiencia en una cantina, con la que dio, gracias a los buenos comentarios que uno de sus fanáticos le hizo acerca del establecimiento.

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Se trata de la Cantina del Bosque, ubicada en San Miguel Chapultepec; emocionado y con una playera que tenía estampada a la Venus de Willendorf, entró al local y eligió, una de las mesas del fondo, para degustar algunos de los platillos de la carta, aseverando que nunca había visitado un lugar como ese.

Smith no dejó pasar desapercibido el hecho que, la mayoría de comensales, iban muy bien vestidos.

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"Nunca he estado en lugar así en la Ciudad de México, todos se visten impresionantes, sólo quiera estar usando un vestido".

También bromeó con el hecho de que, en las pantallas de la cantina, se transmitía el futbol americano, por lo que expresó que, en ese momento, sintió deseos de ser un hombre heterosexual que disfruta de los deportes.

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El músico acompañó su primer platillo con un vaso de agua mineral y, aunque Sam no especificó el nombre de cada receta que probó, todas de ellas tenían una considerable porción de salsa.

"Hasta ahora, estas salsas son las más complejas y hermosas que he probado: son definitivamente de México, en serio estoy disfrutándolo, mi boca está teniendo una fiesta", comentó.

Luego de probar el ceviche con camarón, Sam consideró que, la Cantina del Bosque, tiene un sabor casero, parecido al que provendría de la cocina de una abuelita.

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Otro de los platillos que más disfrutó fue el de chorizo con queso gratinado, dos de sus ingredientes favoritos "en el mundo" y reconoció que, en el restaurante, no escatimaban en las proporciones de queso.

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Pero, sin duda, el platillo que más disfrutó y lo deslumbró más fue el chile en nogada, clásico de la época; por sus colores y decoración: el inglés reconoció que tenía expectativas del sabor con el que se iba a encontrar.

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"Me intriga, tanto como podría saber bien, podría saber mal, asi que intentémoslo..., ¡delicioso!".

También hizo referencia al excelente servicio que recibió, agradeciendo personalmente, a uno de los meseros que atendía su mesa, fue así que recomendó el lugar a sus fans mexicanos.

"Es un recuerdo que me llevaré para siempre, vendré aquí, cada que visite Ciudad de México".

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Y si bien, el platillo que más le llamó la atención fue el chile en nogada, el sabor que más lo deleitó fue el de la carne con salsa.

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