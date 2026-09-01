Washington.- El gobierno de Estados Unidos defendió el acuerdo petrolero cerrado con el gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, como un paso necesario y previo para la futura celebración de unas elecciones democráticas en Venezuela.

Durante una rueda de prensa telefónica, un alto funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato vinculó la democratización del país con la reconstrucción económica de Venezuela, especialmente del sector petrolero, que dijo va relacionada con el acuerdo.

"Queremos que un nuevo gobierno de Venezuela, un gobierno de la República democráticamente elegido, herede no un país quebrado, sino un país que al menos haya sido estabilizado y esté funcionando", explicó el funcionario.

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Añadió además que el nuevo acuerdo permitirá que el país caribeño reinvierta ingresos que obtenga en modernizar su industria petrolera, algo que, según él, no sucedía durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

La misma fuente explicó que la futura celebración de unas elecciones libres en el país, para las que no hay una fecha fijada, es un paso "importante" y debe ser "la culminación de los esfuerzos" para estabilizar el país.

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Apuntó que si las elecciones en Venezuela se celebraran la próxima semana, se llevarían a cabo bajo "los mecanismos establecidos por Hugo Chávez", y apuntó que el país todavía necesita una nueva autoridad electoral, una prensa libre y partidos políticos fortalecidos.

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Advertencia para Nicaragua

Puso el ejemplo de Nicaragua como advertencia, al recordar que el país centroamericano retornó al sandinismo 16 años después a través de unas elecciones porque no se hizo el trabajo necesario para prevenirlo.

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"Una de las cosas más importantes es conseguir que el país no se limite a una elección o a dos, sino que se convierta en una democracia estable, una república estable que pueda celebrar elecciones de manera recurrente", dijo.

El acuerdo anunciado la semana pasada, que daría acceso a Estados Unidos a cerca de la quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela, ha despertado suspicacias entre sectores que consideran que la Administración de Trump no está verdaderamente interesada en impulsar una transición democrática en el país.

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El funcionario del gobierno explicó a su vez que, con el acuerdo firmado, Estados Unidos no solo se asegura un suministro de crudo, sino que logra que un productor importante como Venezuela se alinee con Washington y no con actores como China o Rusia.

Esto último, subrayó, implica que Caracas no volverá a regalar o a vender crudo a precios rebajados a estas potencias y que por ello los venezolanos podrán recibir las regalías y los impuestos establecidos en la recién reformada ley de hidrocarburos.

El funcionario agregó que el pueblo venezolano "lo que quiere es un alivio económico inmediato, porque sufre a diario" y que por ello el Gobierno Trump no quiere retrasar una parte del proceso (el desarrollo de la industria petrolera, en este caso) para esperar a que se celebren elecciones democráticas.

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Secretario de Energía de EU viaja a Venezuela por contrato para Chevron

El secretario de Energía de EU, Chris Wright, viaja este martes a Venezuela, una visita que se prevé que se salde con un nuevo contrato para la petrolera estadounidense Chevron en la faja del Orinoco, según explicó un funcionario estadounidense.

En una llamada con periodistas, el mencionado funcionario detalló que está previsto que mañana Chevron anuncie "la ampliación de sus operaciones actuales en el país, algo que también incrementará la capacidad productiva (petrolera de Venezuela)".

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El anuncio, que llega después de que el gobierno estadounidense presentara un acuerdo para que la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) explote el 20% de las reservas probadas de crudo del país caribeño, parece hacer referencia a un acuerdo que Chevron estaría ultimando, según han apuntado medios citando fuentes anónimas, para incorporar dos grandes yacimientos en la faja.

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La petrolera con sede en Texas habría estado negociando los derechos para operar estos yacimientos situados en el estado venezolano de Carabobo, los cuales se cree que albergan miles de millones de barriles en reservas de crudo pesado.

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Este anuncio forma parte del plan del gobierno estadounidense para incrementar el volumen de producción de crudo a niveles previos a la llegada del chavismo al poder e incrementar la presencia de empresas estadounidenses o alineadas con Washington en el mercado petrolero venezolano tras la captura y deposición de Maduro en enero.

El lunes la Casa Blanca especificó que sería NABEP, empresa que tiene sede en Barbados y que es considerada la segunda operadora en el mercado venezolano, la que explotará unas reservas que equivaldrían a unos 65 mil barriles y que, según el propio Trump, serán procesados en EU y contribuirán a rebajar ahí el precio de la gasolina.

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La subida del precio de los combustibles se ha convertido en un quebradero de cabeza de cara a las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre para la Administración Trump, que desde que inició la guerra contra Irán en febrero, prácticamente ha tenido que liberar la mitad de las reservas estratégicas de petróleo del gobierno Federal.

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