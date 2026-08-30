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El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, permanece detenido en una cárcel de Brooklyn; sin embargo, por medio de sus redes sociales subió dos fotografías en donde aparece en prisión.
En las fotografías se encuentra sonriendo y lleva puesto un pans color gris y sus lentes; en la fotografía aparece la leyenda de que fue tomada el 25 de junio alrededor de las 18 horas; sin embargo, apenas fue revelada.
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En su publicación escribe: “Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, como un pequeño regalo de amor y esperanza.
“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”, detalló.
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¿Qué pasó con Nicolás Maduro y su esposa?
Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas estadounidenses el 3 de enero durante una incursión en Caracas, por lo que fueron recluidos en el Metropolitan Detention Center (MDC), ubicado en el sur de Nueva York.
Ambos fueron detenidos y tuvieron audiencia en los tribunales de Estados Unidos. Maduro presenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.
El juez Alvin K. Hellerstein fijó el 1 de junio de 2027 como la fecha del juicio a petición de los abogados de ambas partes. Según el calendario aprobado, los abogados defensores comenzarán a presentar mociones a principios de septiembre para impugnar la acusación.
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ss/LL
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