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Pachuca.- Una persona sin vida y dos más lesionadas fue el resultado del ataque de una jauría registrado durante la madrugada de este día, en las inmediaciones del fraccionamiento Héroes, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de esa demarcación dio a conocer que, durante un recorrido de vigilancia, elementos policiacos atendieron el reporte de dos hombres presuntamente atacados por una jauría en las inmediaciones de una concretera.
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Al revisar la zona, localizaron a dos hombres lesionados y a un tercero que se encontraba sin signos vitales, por lo cual la zona fue acordonada de inmediato y se dio aviso al Ministerio Público.
La dependencia dio a conocer que mantiene presencia y vigilancia en la zona y coordina acciones con las autoridades correspondientes para prevenir un nuevo ataque.
En tanto, vecinos del lugar dieron a conocer que esta situación ya había sido reportada, por lo que habían pedido en diversas ocasiones que se atendiera esta problemática, en la que consideran como responsables a las personas que no atienden a sus mascotas ni las esterilizan.
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