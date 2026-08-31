Michoacán. - El estallido de un artefacto explosivo terrestre dejó un saldo de un militar muerto y otro más lesionado en el municipio de Tumbiscatío, Michoacán.

Los primeros reportes señalan que el personal militar de fuerzas especiales realizaba un recorrido sobre una brecha serrana de esa zona de la Tierra Caliente, cuando uno de los vehículos activó a su paso, por accidente, un artefacto explosivo improvisado.

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En el lugar, dos elementos de las fuerzas armadas resultaron lesionados, de los cuales uno de ellos con heridas graves en su cuerpo, por lo que fue trasladado al hospital de la 43 Zona Militar, donde perdió la vida.

Las fuentes consultadas indicaron que, en esa zona, opera una célula del Cártel de Los Viagras y sus socios del Cártel Jalisco Nueva Generación, que han plagado de explosivos los caminos.

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