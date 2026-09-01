La alcaldía Benito Juárez anunció que el cantante Aleks Syntek participará con un show musical en la celebración del Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre, como parte de las actividades con motivo de las Fiestas Patrias.

A través de sus redes sociales, el alcalde Luis Mendoza detalló que la ceremonia del Grito se llevará a cabo en la explanada de la alcaldía, donde además se realizará un concierto para que las familias disfruten de una noche de música, baile y convivencia.

En un video difundido por la demarcación, el intérprete invitó a los habitantes de Benito Juárez a asistir al festejo, el cual iniciará a partir de las 18:00 horas.

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“Amigos de Benito Juárez, les tengo un notición: este 15 de septiembre vamos a festejar juntos la patria”, expresó el cantautor.

El evento será gratuito y forma parte de las actividades organizadas por la demarcación para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

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JACL