Este martes, se reportó el asalto a una casa de empeño, ubicada en el cruce de la avenida Montevideo y el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la alcaldía Gustavo A. Madero; se buscan a dos delincuentes.

De acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes ingresaron al establecimiento y amagaron a los empleados para apoderarse de diversas piezas de oro y plata.

Tras cometer el robo, los sujetos escaparon del lugar antes de la llegada de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

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Policías capitalinos acudieron al establecimiento y acordonaron la zona, mientras recabaron información para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar y localizar a los responsables.

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El caso quedó en manos de las autoridades ministeriales, quienes analizarán los registros de cámaras de videovigilancia y otros indicios para tratar de ubicar a los presuntos responsables.

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JACL