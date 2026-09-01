Rusia ha estado ayudando a Irán a desarrollar misiles de crucero supersónicos avanzados, reveló este martes el diario británico Financial Times.

El medio señaló, tras hacer una investigación, que el programa secreto, cuyo nombre clave es C430L, comenzó en 2023 y se prolongó durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y que ha contado con la participación de algunos de los especialistas en misiles más experimentados de Rusia para ayudar a Irán a desarrollar una nueva clase de arma capaz de amenazar a los portaaviones estadounidenses y a otros buques de guerra en Medio Oriente.

La investigación se basa en correspondencia rusa filtrada, registros de viajes y el análisis de patentes militares.

Lee también OTAN y UE apuntan a una respuesta a Rusia tras ataque híbrido en Alemania; apoyan medidas fronterizas anunciadas por Berlín

Según el Financial Times, el objetivo principal del C430L es ayudar a Irán a desarrollar un sistema de propulsión de estatorreactor, un motor que permite a un misil de crucero mantener el vuelo a una velocidad varias veces superior a la del sonido.

Expertos en misiles y en asuntos militares dijeron al diario que era casi seguro que dicha tecnología estaba destinada a misiles de crucero antibuque y de ataque terrestre.

[Publicidad]

Fabian Hinz, experto en misiles iraníes y analista sénior de Conflict Armament Research, una organización con sede en el Reino Unido dedicada al rastreo de armas, señaló que Rusia está transfiriendo a Irán "tecnología militar de gran sensibilidad estratégica que los iraníes llevan décadas deseando adquirir". Añadió que "un programa como este requeriría la autorización política de las más altas instancias de Rusia".

El medio asegura cooperación rusa e iraní. Imagen de referencia. (04/08/26) Foto: AP

Hasta ahora, no hay evidencias de que Irán haya desplegado algún misil de crucero supersónico desarrollado con ayuda rusa.

"Para los iraníes, esto les proporcionaría un sistema de armas estratégicas cualitativamente nuevo que podría suponer una amenaza para los buques de la Armada de Estados Unidos", afirmó al Financial Jim Lamson, antiguo analista militar de la CIA especializado en Irán y que ahora trabaja en el Centro James Martin para Estudios sobre No Proliferación.

[Publicidad]

La correspondencia que revisó el medio muestra que las conversaciones sobre el programa continuaron hasta este verano.

La alianza entre Irán y Rusia es cada vez más cercana. Ya en junio se había informado que líderes europeos creían que Teherán había añadido armas rusas de nueva fabricación a su inventario.

Irán, a su vez, suministró a Moscú drones de ataque Shahed que se han convertido en una parte importante de la guerra entre Rusia y Ucrania.

[Publicidad]

El gobierno ucraniano ha acusado a Rusia de proporcionar a Irán asistencia en el campo de batalla durante la guerra con Estados Unidos, incluyendo imágenes por satélite, apoyo con drones y componentes de armas.

Lee también Putin, Trump y Xi Jinping podrían celebrar cumbre tripartita; reunión sería en noviembre en el marco de la APEC, según el Kremlin

El programa secreto C430L "demuestra que Rusia está intentando ampliar la guerra de Ucrania y arrastrar a Estados Unidos a distintos escenarios", afirmó al Financial Nicole Grajewski, profesora de la Universidad Sciences Po de París. "A Rusia no le importan demasiado las líneas rojas de la región".

[Publicidad]

El programa de asistencia para misiles supersónicos fue organizado por Rosoboronexport, la empresa estatal rusa de exportación de armamento, que coordinó el proyecto con NPO Mashinostroyenia, una empresa rusa a la que Estados Unidos sancionó en 2014.

El programa C430L, alega el Financial, forma parte de un patrón más amplio de asistencia tecnológica encubierta que Irán solicitó a Rusia y China para reforzar sus capacidades militares en los últimos años.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa