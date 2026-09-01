Con la llegada del mes de septiembre, inicia la recta final para obtener la Licencia de Conducir Permanente en la Ciudad de México. Deido a alta demanda de los capitalinos para tramitar este documento oficial y como una medida para evitar aglomeraciones y largas filas, la Secretaría de Movilidad (Semovi), en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, extendieron el plazo al 2026. Por ello, quienes aún no han realizado este trámite, aún tienen la posibilidad de obtener la Licencia Permanente antes de que concluya el año.

Cabe mencionar que mediante sus canales oficiales, la Semovi continúa atendiendo las dudas generales sobre el documento oficial, sin embargo una de las preguntas frecuentes entre los automovilistas es la fecha límite y a continuación te lo diremos.

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Licencia permanente de CDMX. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

¿Hasta qué fecha puedo tramitar la Licencia Permanente?

El último día contemplado para tramitar la Licencia de Conducir Permanente en la CDMX es el próximo jueves 31 de diciembre del 2026 (último día del año) para completar el proceso y emitir la línea de captura.

¿Cuánto cuesta tramitar la Licencia de Conducir Permanente?

El trámite tiene un costo de $1,500 pesos, sin importar si es la primera vez que se emite o para quienes desean una renovación. Quienes ya tengan una licencia tipo A pueden realizar el procedimiento para obtener la permanente.

Cabe mencionar que quienes tramiten su licencia de conducir por primera vez, deberán cumplir requisitos adicionales como acreditar los conocimientos necesarios sobre seguridad vial, señalización y normas de tránsito mediante una evaluación en línea.

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Licencia permanente de Morelos. Foto:

Requisitos para tramitar la Licencia de Conducir Permanente

Identificación oficial

Comprobante de domicilio de la CDMX o Estado de México

o Estado de México Línea de captura pagada

Agendar cita en Semovi previamente

previamente Si es la primera vez que se tramita, deberá aprobar evaluación teórica

¿Vas a tramitar tu Licencia Permanente? 🚗🪪



Durante 2026 puedes realizar este trámite por un costo de $1,500 pesos y olvídate de las renovaciones.



📲 Si ya cuentas con biométricos, hazlo desde la #AppCDMX. 🙌 pic.twitter.com/7Srdh4P8SL — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) September 1, 2026

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