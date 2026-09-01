Llenar el depósito del limpiaparabrisas con agua puede parecer una solución rápida cuando se termina el líquido especial. Sin embargo, esta práctica podría ocasionar problemas en el sistema y afectar su funcionamiento.

¿Quieres saber por qué? Hoy en Autopistas te explicamos a detalle qué puede pasar y cuáles son las mejores alternativas para tomar en una emergencia.

¿Cuáles son las consecuencias de llenar el depósito del limpiaparabrisas con agua?

Aunque puede parecer inofensivo, el manual de usuario de Honda advierte que usar agua y otro tipo de soluciones caseras, mezcladas con productos como el vinagre, pueden dañar la bomba del limpiaparabrisas.

Asimismo, recomienda evitar el uso de agua de la llave porque promueve la acumulación de cal y sarro, ello por los minerales que naturalmente contiene.

Usar agua puede provocar daños a la bomba del limpiaparabrisas. Foto: Unsplash

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Pero el problema no se detiene ahí. Si los conductos se tapan, las boquillas podrían dejar de expulsarlo correctamente, afectando la visibilidad del conductor. A su vez, esa obstrucción ocasiona que la bomba trabaje a marchas forzadas, y en casos extremos corre el riesgo de quemarse.

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Por lo anterior, la recomendación de los expertos es siempre utilizar líquido especial para el depósito del limpiaparabrisas.

Y según Toyota, para una limpieza completa puedes optar por las siguientes formulaciones:

Verano: contiene una mayor concentración de agentes limpiadores para eliminar la suciedad, el polen y los insectos.

Invierno: se elabora con agentes especiales que evitan la congelación en temperaturas frías o que ayudan a derretir el hielo del parabrisas.

A diferencia del aceite que se debe reemplazar con cierta frecuencia para asegurar el rendimiento y la longevidad del motor, este líquido no necesita cambiarse, sino únicamente volverse a llenar.

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Por fortuna, el proceso resulta sencillo porque no requiere herramientas, sólo un embudo.

Existen líquidos limpiaparabrisas para diferentes estaciones del año. Foto: Unsplash

¿Qué otros líquidos revisar en tu auto?

Además del líquido para limpiaparabrisas, hay otros tipos que se aconseja revisar de manera periódica:

Aceite del motor: como lo mencionamos anteriormente, este es uno de los líquidos más importantes para evitar daños al motor.

Anticongelante: comprueba el nivel con el motor frío para evitar sobrecalentamientos.

Líquido de frenos: debe mantenerse en las marcas indicadas. Si baja, es probable que exista una fuga o desgaste mayor.

¡Ya lo sabes! Utilizar agua en lugar de un líquido especial para el limpiaparabrisas puede ocasionar fallas costosas en tu auto.

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