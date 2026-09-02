La depresión tropical Edouard azotó el martes el sureste de Texas con fuertes lluvias e intensos vientos, dejando a miles de residentes sin luz, además de derribar árboles e inundar caminos.

El sistema tocó tierra en la pequeña comunidad costera de Johnson Bayou, Luisiana, como tormenta tropical antes de convertirse en una depresión la noche del martes, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). Se desplazaba sobre el sureste de Texas con vientos máximos sostenidos de 56 km/h (35 mph), según el centro . Mientras tanto, varias tormentas evolucionaban en el océano Pacífico, incluida Lowell, que durante el día alcanzó categoría de huracán.

El NHC dijo que se tenía previsto que Edouard descargue de 8 a 17 centímetros (3 a 7 pulgadas) de lluvia, y hasta 30 centímetros (12 pulgadas). El suroeste de Luisiana registraría cantidades menores.

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“Esa lluvia podría generar algunas inundaciones repentinas y crecidas de ríos”, dijo Brad Reinhart, un especialista en huracanes del NHC.

Tormenta toca tierra a lo largo de frontera entre Texas y Luisiana

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Mientras el centro de la tormenta pasaba sobre Beaumont, Texas, a unos 130 kilómetros (80 millas) al noreste de Houston, las oficinas de la ciudad se vieron obligadas a cerrar y la Oficina de Manejo de Emergencias de Texas advirtió a los residentes que evitaran conducir en la medida de lo posible.

Árboles caídos bloquearon los caminos en toda la ciudad, los semáforos estaban fuera de operación y los pasos a desnivel quedaron inundados, dijo la Policía de Beaumont en redes sociales.

🌀INTENSE WINDS: Tropical Storm Edouard destroyed part of a wall at a southeast Texas school and blasted the region with hurricane-force wind gusts as it roared ashore. Edouard is still causing widespread flooding and power outages. Track the storm LIVE on FOX Weather: pic.twitter.com/bWrV5wilvI — FOX Weather (@foxweather) September 2, 2026

Unos 42 mil clientes estaban sin electricidad en el condado de Jefferson, que incluye a Beaumont, según poweroutage.com.

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Antes de la tormenta, Mike Gilbert decidió cerrar su tienda de surf en Crystal Beach, Texas, porque no quería arriesgarse a que sus empleados tuvieran dificultades para llegar a casa. Pero, según dijo, el martes terminó sólo con cielos grises y lluvia ligera allí , ya que Edouard tocó tierra a unos 96 kilómetros (60 millas) al noreste de su tienda.

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“Nunca se sabe”, comentó Gilbert. “Podría haberse desplazado de repente 50 millas (80 km) y aumentar 20 mph (32 km/h) en viento y podría haber sido una historia completamente diferente”.

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En Cameron, Luisiana, los vientos se habían intensificado para el martes por la mañana y la lluvia caía de forma intermitente, relató Connor Salvador, propietario de un parque de casas rodantes cerca de la costa. Dijo que, aunque podría haber “un poco” de inundaciones, no estaba muy preocupado por Edouard.

“Estamos bastante acostumbrados a todas estas tormentas que pasan por aquí”, dijo.

NHC confirma varias tormentas en el Océano Pacifico

Los meteorólogos dijeron que se prevé que el recién formado huracán Lowell, en el océano Pacífico, permanezca a varios cientos de kilómetros de Hawai durante al menos los próximos varios días, pero existe la probabilidad de que el oleaje del huracán afecte parte de las islas a partir del miércoles.

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Roads flooded near Kountze, Texas, as Tropical Depression Edouard brought heavy rain, with radar estimates showing as much as 27 inches had fallen. pic.twitter.com/n9cCUzWIju — Breaking911 (@Breaking911) September 2, 2026

“Es probable que este huracán aumente el oleaje y genere condiciones peligrosas en las playas y condiciones marítimas para cualquier navegante cerca de las islas hawaianas durante los próximos días”, señaló Andrew Hagen, un meteorólogo del NHC.

La tormenta tropical Marie se formó el martes frente al suroeste mexicanos pero lejos de tierra, indicó el NHC. Los meteorólogos dijeron que se tiene previsto que se convierta en huracán para la noche del miércoles, y que el oleaje generado por la tormenta afecte partes de la costa en el suroeste de México y la península de Baja California durante los próximos días.

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En otra zona del Pacífico, Karina se convirtió en huracán el domingo, impulsado por aguas cálidas lejos de cualquier costa. El lunes se fortaleció hasta convertirse en una potente tormenta de categoría 4, pero los meteorólogos dijeron el martes que se esperaba que se debilite.

Mientras, los remanentes de la tormenta tropical Dolly descargaron lluvia y tormentas eléctricas en zonas de Haití y República Dominicana, las Islas Turcas y Caicos, y Bahamas, dijo el NHC.

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