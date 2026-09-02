El productor Luis de Llano fue detenido este miércoles por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión, luego de que no cumplir las sentencias que lo obligan a disculparse con Sasha Sokol.

La SSC confirmó que personal de esta dependencia cumplimentó una orden de arresto de 15 horas contra el productor Luis de Llano por el desacato a un acuerdo ordenado por una Jueza del Tribunal Superior de Justicia; por lo anterior, fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social "San Fernando".

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Luis de Llano. Foto: Archivo

Por su parte, la representación legal de Sokol comunicó que de Llano no ha grabado y presentado una disculpa pública a la víctima, ni ha exhibido un resumen de la sentencia donde se confirmó su responsabilidad por daño moral.

“Las órdenes de arresto son medidas de apremio por dos incumplimientos distintos y por separado derivados de la sentencia de la SCJN: (i) De Llano se ha negado a grabar y exhibir al juzgado una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol, y (ii) el condenado se ha negado, también, a publicar la síntesis de la sentencia donde se confirmó su responsabilidad por daño moral en contra de Sasha Sokol, al haberse comprobado que fue víctima de abuso sexual siendo menor de edad”, refiere el comunicado de los abogados de la víctima.

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El productor no ha cumplido con sentencia que lo obliga a ofrecer disculpa pública a la cantante Sasha Sokol. FOTO: ARCHIVO

La defensa aseguró que las medidas de apremio son herramientas establecidas en la ley para obligar a una persona a acatar órdenes judiciales y se dan luego de meses de incumplimiento y multas ignoradas por parte de Luis de Llano, y que de continuar así podría configurarse un delito con pena de hasta 5 años de prisión.

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