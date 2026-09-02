Cámaras de seguridad captaron la llegada del multihomicidia, identificado por las autoridades como Diego Sebastián “N”, al departamento en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde asesinó y torturó a la familia de su socio Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista y productor de Camilo Séptimo.

En un clip que circula en redes sociales, se ve como el sujeto toma el elevador de la residencia, el reloj marca las 17:24. Está vestido de playera negra, chamarra tipo cuero, gorra verde y lentes de sol, mientras porta una mochila.

Durante los 24 segundos que dura la grabación, el hombre permanece dentro del ascensor mientras espera llegar al piso indicado y revisa con detenimiento el espacio.

Lee también Detenido por asesinato del tecladista de Camilo Séptimo era socio del músico, afirma Harfuch; aprovechó relación de confianza, acusa

Luego, voltea y mira fijamente a la cámara de videovigilancia sin expresión.

🚨 Así fue captado Diego "N" previo a cometer el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, y su familia, ocurrido en Atizapán de Zaragoza, EdoMex. pic.twitter.com/tH65LfUPKu — El Universal (@El_Universal_Mx) September 2, 2026

Asesinan al tecladista de Camilo Séptimo y a su familia

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que a doce horas del multihomicidio, se logró la detención de dos personas.

[Publicidad]

De acuerdo con los reportes en el lugar fueron torturadas Ana Paula Barragán de 35 años, esposa del músico, quien tenía cuatro meses de embarazo, así como a su hija de tres años.

También, se localizó el cuerpo de una joven de 21 años maniatada, presuntamente su empleada de limpieza, así como el de la mascota de la familia.

Sólo un menor de entre cinco y seis años sobrevivió y resultó ileso.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc