La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó al expresidente de Colombia, Gustavo Petro, a vivir en México y realizar actividades académicas en el país, reveló el propio exmandatario tras reunirse con la jefa del Ejecutivo federal en Palacio Nacional.

Petro, quien se encuentra en México en su primer viaje internacional después de concluir su mandato, señaló que Sheinbaum le hizo una propuesta para participar en “coordinaciones intelectuales académicas”; sin embargo, decidió continuar residiendo en Colombia.

“Me invitó a unas coordinaciones intelectuales académicas que no me gusta hacer, pero yo decidí vivir en Colombia”, declaró a medios de comunicación a salida de Palacio Nacional.

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El exmandatario colombiano llegó a la Ciudad de México a finales de agosto para impartir este miércoles una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre economía política y crisis climática.

Durante su encuentro con Sheinbaum, Petro aseguró que también conversaron sobre los riesgos de posibles intromisiones en los procesos electorales de América Latina y los escenarios políticos de la región.

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El expresidente colombiano llamó a México a mantenerse atento a las elecciones de Brasil, Costa Rica y Perú, así como al avance de fuerzas de derecha en la región, de cara a los comicios intermedios de 2027 y las elecciones presidenciales de 2030.

Gustavo Petro compartió una imágen de él al salir de Palacio Nacional.

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bmc