LA PAZ, BCS. — Lluvias intermitentes continúan este miércoles en Baja California Sur, principalmente en Los Cabos y La Paz, donde la crecida de arroyos, anegaciones y socavones mantienen complicaciones en distintas vialidades tras las precipitaciones registradas durante las últimas 24 horas.

En Los Cabos, las corridas de arroyos obligaron a reforzar la vigilancia para impedir que automovilistas y peatones intenten cruzarlos mientras mantienen flujo de agua.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, Juan Antonio Carbajal Figueroa, señaló que se registran algunos autos arrastrados por los arroyos y han logrado rescatar a automovilistas.

Lluvias provocan inundaciones y socavones en municipios de Baja California Sur; registran autos arrastrados por arroyos. (02/09/26) Foto: Especial.

Advirtió a la población del riesgo de intentar cruzar estas corrientes de agua y pidió no hacerlo y extremar precauciones.

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Autoridades municipales informaron además que el puerto de San José del Cabo permanece cerrado a la navegación de embarcaciones menores como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas.

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En La Paz, las precipitaciones acumuladas han dejado severas afectaciones en calles y avenidas, con deslaves, encharcamientos y socavones que dificultan la circulación en distintos sectores de la capital.

Emiten alerta sanitaria en playas

A las afectaciones se sumó una alerta sanitaria de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) que recomendó a residentes y visitantes no ingresar durante cuatro días a las playas ubicadas dentro de la zona urbana de La Paz, luego de las corridas de arroyos provocadas por las lluvias del martes.

Lluvias provocan inundaciones y socavones en municipios de Baja California Sur; registran autos arrastrados por arroyos. (02/09/26) Foto: Especial.

El titular de Coepris, José Manuel Junco Navarro, explicó que la medida es preventiva debido a los desechos arrastrados por las aguas hacia la bahía. Advirtió que estas descargas pueden generar un incremento temporal de microorganismos que, en concentraciones elevadas, representan un riesgo para la salud.

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Mantienen vigilancia en Comondú

En el municipio de Comondú continúan las labores de limpieza y atención en sectores afectados por las fuertes precipitaciones que durante la tarde y noche del martes provocaron inundaciones, principalmente en Ciudad Constitución.

Lluvias provocan inundaciones y socavones en municipios de Baja California Sur; registran autos arrastrados por arroyos. (02/09/26) Foto: Especial.

El alcalde Roberto Pantoja Castro informó que las condiciones obligaron a suspender este miércoles las clases en todos los niveles educativos en la cabecera municipal, mientras continúan los recorridos y trabajos de atención ante la posibilidad de nuevas lluvias.

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En tanto, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), continúan desplegados en los tres municipios, Los Cabos, La Paz y Comondú, a través del Plan DNIII-E para auxiliar a la población.

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Despliegan plan DNIII-E

Autoridades militares indicaron que mantienen vigilancia en puntos críticos ante las corrientes, y reiteraron el llamado a la población a mantenerse resguardada en la medida de lo posible y transitar con precaución. Reiteraron el llamado a evitar el cruce de arroyos y mantenerse informados de las condiciones del clima en esta temporada ciclónica.

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Lluvias provocan inundaciones y socavones en municipios de Baja California Sur; registran autos arrastrados por arroyos. (02/09/26) Foto: Especial.

La tormenta "Marie", que se ubica a 610 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en el Pacífico mexicano no se dirige a BCS, pero sí provocará mayor humedad y fuertes precipitaciones que se prevén continúen al menos en las próximas 24 horas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte de las 15:00 horas, la dependencia precisó que su circulación favorecerá lluvias fuertes para BCS, rachas de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de 3.5 metros en las costas de la entidad, por lo que pidió extremar precauciones.

dmrr/cr