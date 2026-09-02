Estados | 02-09-26 | 16:21 |

LA PAZ, BCS. — Lluvias intermitentes continúan este miércoles en Baja California Sur, principalmente en y La Paz, donde la crecida de arroyos, anegaciones y socavones mantienen complicaciones en distintas vialidades tras las precipitaciones registradas durante las últimas 24 horas.

En Los Cabos, las corridas de arroyos obligaron a reforzar la vigilancia para impedir que automovilistas y peatones intenten cruzarlos mientras mantienen flujo de agua.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, , señaló que se registran algunos autos arrastrados por los arroyos y han logrado rescatar a automovilistas.

Lluvias provocan inundaciones y socavones en municipios de Baja California Sur; registran autos arrastrados por arroyos. (02/09/26) Foto: Especial.
Lluvias provocan inundaciones y socavones en municipios de Baja California Sur; registran autos arrastrados por arroyos. (02/09/26) Foto: Especial.

Advirtió a la población del riesgo de intentar cruzar estas corrientes de agua y pidió no hacerlo y extremar precauciones.

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Autoridades municipales informaron además que el puerto de San José del Cabo permanece cerrado a la navegación de embarcaciones menores como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas.

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En La Paz, las precipitaciones acumuladas han dejado severas afectaciones en calles y avenidas, con deslaves, encharcamientos y socavones que dificultan la circulación en distintos sectores de la capital.

Emiten alerta sanitaria en playas

A las afectaciones se sumó una alerta sanitaria de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) que recomendó a residentes y visitantes no ingresar durante cuatro días a las playas ubicadas dentro de la zona urbana de La Paz, luego de las corridas de arroyos provocadas por las lluvias del martes.

Lluvias provocan inundaciones y socavones en municipios de Baja California Sur; registran autos arrastrados por arroyos. (02/09/26) Foto: Especial.
Lluvias provocan inundaciones y socavones en municipios de Baja California Sur; registran autos arrastrados por arroyos. (02/09/26) Foto: Especial.

El titular de Coepris, José Manuel Junco Navarro, explicó que la medida es preventiva debido a los desechos arrastrados por las aguas hacia la bahía. Advirtió que estas descargas pueden generar un incremento temporal de microorganismos que, en concentraciones elevadas, representan un riesgo para la salud.

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Mantienen vigilancia en Comondú

En el municipio de Comondú continúan las labores de limpieza y atención en sectores afectados por las fuertes precipitaciones que durante la tarde y noche del martes provocaron inundaciones, principalmente en Ciudad Constitución.

Lluvias provocan inundaciones y socavones en municipios de Baja California Sur; registran autos arrastrados por arroyos. (02/09/26) Foto: Especial.
Lluvias provocan inundaciones y socavones en municipios de Baja California Sur; registran autos arrastrados por arroyos. (02/09/26) Foto: Especial.

El alcalde Roberto Pantoja Castro informó que las condiciones obligaron a suspender este miércoles las clases en todos los niveles educativos en la cabecera municipal, mientras continúan los recorridos y trabajos de atención ante la posibilidad de nuevas lluvias.

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En tanto, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), continúan desplegados en los tres municipios, Los Cabos, La Paz y Comondú, a través del Plan DNIII-E para auxiliar a la población.

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Despliegan plan DNIII-E

Autoridades militares indicaron que mantienen vigilancia en puntos críticos ante las corrientes, y reiteraron el llamado a la población a mantenerse resguardada en la medida de lo posible y transitar con precaución. Reiteraron el llamado a evitar el cruce de arroyos y mantenerse informados de las condiciones del clima en esta temporada ciclónica.

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Lluvias provocan inundaciones y socavones en municipios de Baja California Sur; registran autos arrastrados por arroyos. (02/09/26) Foto: Especial.
Lluvias provocan inundaciones y socavones en municipios de Baja California Sur; registran autos arrastrados por arroyos. (02/09/26) Foto: Especial.

La tormenta "Marie", que se ubica a 610 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en el Pacífico mexicano no se dirige a BCS, pero sí provocará mayor humedad y fuertes precipitaciones que se prevén continúen al menos en las próximas 24 horas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ().

En su reporte de las 15:00 horas, la dependencia precisó que su circulación favorecerá lluvias fuertes para BCS, rachas de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de 3.5 metros en las costas de la entidad, por lo que pidió extremar precauciones.

dmrr/cr

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