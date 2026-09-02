La dirigencia del partido Somos en la Ciudad de México expuso que el Plan General de Desarrollo (PGD), que definirá el rumbo social, económico, ambiental y territorial de la capital del país durante los próximos 20 años, debe ser sometido a una revisión rigurosa antes de su aprobación.

Ante el anuncio del Gobierno capitalino de que el proyecto será enviado al Congreso local durante el actual periodo ordinario de sesiones, el partido advirtió que el documento no debe someterse a votación sin que previamente se acredite, de manera pública y verificable, cómo fueron analizadas e incorporadas las opiniones y propuestas de la ciudadanía.

Somos CDMX señaló que la realización de talleres, foros, conversatorios y otros mecanismos de participación no basta para demostrar que las aportaciones ciudadanas quedaron reflejadas en el proyecto. Para ello, dijeron, las autoridades deben publicar la metodología utilizada, el tratamiento dado a cada propuesta y las modificaciones concretas realizadas como resultado de la consulta.

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“Las autoridades deben mostrar qué dijo la ciudadanía, qué tratamiento recibió cada propuesta, cuáles quedaron reflejadas en el proyecto y dónde puede comprobarse. Si alguna aportación no fue incorporada, deben explicar con qué fundamento. La participación ciudadana debe producir cambios verificables”, señaló Juan Manuel Orozco, presidente de Somos en la Ciudad de México.

El dirigente recordó que el artículo 15 de la Constitución capitalina establece que la planeación debe ser democrática, abierta, participativa, transparente y con deliberación pública. Asimismo, el artículo 65 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo dispone que las opiniones y propuestas ciudadanas son vinculantes y obliga a las autoridades a incorporarlas en los instrumentos de planeación. También establece que las actividades y documentos generados durante la consulta deben integrarse en un Anexo de Mecanismos de Participación público y abierto.

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De acuerdo con las cifras difundidas por las autoridades capitalinas al cierre del proceso, se realizaron 486 talleres participativos y 301 foros y conversatorios, de los cuales 31 fueron convocados por el Congreso local. También se reportó la recepción de 12 mil 822 propuestas mediante la plataforma Plaza Pública, además de encuestas, cédulas, documentos y otros instrumentos de participación.

Para Somos CDMX, la magnitud de esas cifras hace indispensable una rendición de cuentas detallada. Los reportes oficiales han agrupado distintas formas de participación, por lo que debe publicarse una explicación metodológica que permita conocer qué se contabilizó, mediante qué mecanismos y cuál fue el resultado concreto de cada uno.

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JACL/cr