En la antesala de los 10 años del nacimiento de la Liga MX Femenil, se implementaron cambios en el formato de competencia a partir del torneo Apertura 2026, con el objetivo de reducir las cargas físicas en las jugadoras y dar lugar a disputar torneos internacionales.

Después de cinco jornadas, y en la antesala del Clásico Capitalino contra el América, la jugadora de Pumas, Cristina Torres, fue cuestionada sobre la adaptación a este nuevo formato y compartió su aprobación.

“Yo lo trato de ver desde mi perspectiva y para las jugadoras es mejor porque nos da más tiempo de recuperación entre partidos y desde ese punto de vista es que yo lo analizo. Creo que todas las decisiones que se tomaron son para ver más crecimiento en la liga y el tiempo dirá qué tan bueno fue o no”, declaró la jugadora puertorriqueña.

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Ahora los equipos jugarán 14 partidos de fase regular en lugar de 17, los grupos fueron determinados de tal forma que los equipos compartan cierta cercanía geográfica para evitar viajes largos y además, se eliminaron las jornadas dobles.

Sin embargo, aún hay cosas por mejorar. En el último partido de Pumas contra Chivas en el estadio Akron, la futbolista Priscila Chinchilla protagonizó una jugada polémica y terminó por ser expulsada. Por eso, Roberto Medina, entrenador de las universitarias, manifestó su deseo de que se implemente el VAR en el futbol femenil.

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“Es una gran herramienta para todos, lo vimos todos en el Mundial, pero entendemos que eso conlleva un gasto muy grande para la Federación y todos los clubes, y también debemos entender que todos podemos equivocarnos o acertar como personas y a veces la velocidad del juego ha incrementado muchísimo y las decisiones se complican, pero ojalá a futuro lo podamos tener, siempre es una herramienta extraordinaria pero estamos concentrados en entender que las decisiones del árbitro se respetan”, mencionó.

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