Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles a los duques de Sussex, Harry y Meghan, de tratar mal a la Casa Real británica, y, al comentar el regreso de la pareja a Reino Unido, aseguró que si de él dependiera no los volvería a acoger.

"Estoy contento por ello. No era admirador", dijo Trump, al ser cuestionado sobre la partida de los duques.

"Nunca fui su fan", aseguró a medios desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump, que consideró que ambos "trataron a la familia real con una gran falta de respeto".

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Trump fue especialmente duro con Meghan Markle, a la que tachó de "tremendamente irrespetuosa".

"No me gustó cómo actuó ella", me pareció que fue tremendamente irrespetuosa con la reina y con el rey Carlos", añadió el republicano, que subrayó la "muy buena" relación que mantenía con Isabel II, fallecida en 2022, y su hijo, Carlos III, que heredó el trono de la Casa de Windsor.

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"Quizá soy diferente. Yo no lo habría recibido de nuevo (al príncipe Enrique), ¿verdad? Si yo fuera la familia real, no los habría aceptado de nuevo", sentenció.

No es la primera vez que el presidente estadounidense critica a los duques de Sussex, y en especial contra Meghan.

Trump la ha acusado de ser "desagradable" hacia su persona y también llegó a decir que a Harry habría que "dejarlo en paz", porque ya tenía "tiene suficientes problemas con su esposa", a la que calificó también de "terrible".

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Los duques de Sussex regresaron hace una semana al Reino Unido para establecerse por un tiempo en el país con sus dos hijos, los príncipes Archie y Lilibet, seis años después de su controvertida ruptura con la Casa Real británica.

Los medios revelaron en su momento que el príncipe Harry, hijo del rey Carlos III, y Meghan Markle matricularon a sus hijos de 7 y 5 años en un colegio en Reino Unido.

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Harry parece haber recompuesto la relación con su padre, el rey Carlos III, diagnosticado con cáncer, durante sus recientes visitas a Reino Unido.

Pero aún permanece distanciado de su hermano, el príncipe Guillermo, heredero al trono, y su esposa, la princesa Kate.

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