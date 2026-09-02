Este miércoles el creador de contenido y reconocido apostador en deportes, Cristian Rey, exhibió en redes sociales al exfutbolista de Chivas, Dieter Villalpando, quien le pedía acceso a sus grupos de apuestas, algo que está prohibido según el Código Ético de la FIFA.

A través de una publicación en redes sociales, Rey compartió capturas de pantalla de una conversación en Instagram con Villalpando, quien en repetidas ocasiones le escribió: "quiero entrar al grupo, cómo es el rollo", sin recibir respuesta del reconocido apostador.

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Sin embargo, el problema es que actualmente Villalpando es futbolista del Tepatitlán de la Liga de Expansión MX, y como jugador en activo, no puede participar de ningún tipo de apuestas deportivas, mucho menos que involucren al futbol, y así se lo hizo ver Cristian Rey a la liga en su mensaje publicado en X (antes Twitter).

"Oye, Liga de Expansión MX, uno de sus futbolistas lleva más de un año pidiéndome entrar a mis grupos de apuestas. Nunca le respondí porque, al parecer, yo cuido más su carrera que él. Hoy se enojó porque perdí un free pick. Por favor, hagan algo. Está dañando la imagen de la Liga", publicó Rey junto a las capturas de pantalla de la conversación.

Las conversaciones donde Dieter Villalpando pide entrar a grupos de apuestas deportivas / Fotos: Captura de pantalla de Cristian Rey

Las conversaciones donde Dieter Villalpando pide entrar a grupos de apuestas deportivas / Fotos: Captura de pantalla de Cristian Rey

La última captura muestra un enfrentamiento de palabras en el que Villalpando, ante una supuesta apuesta perdida, le comenta "eres un pendejo" a Rey, que le respondió "al menos no juego en el Tepatitlán de la Liga de Expansión" y un emoji de risa.

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Las conversaciones donde Dieter Villalpando pide entrar a grupos de apuestas deportivas / Fotos: Captura de pantalla de Cristian Rey

¿QUÉ DICE LA FIFA SOBRE LAS APUESTAS DEPORTIVAS EN JUGADORES?

De acuerdo con el apartado especial de la FIFA respecto a las apuestas deportivas, "todos los oficiales, árbitros y futbolistas, así como los intermediarios y organizadores de partidos, están sujetos al Código Ético de la FIFA de la manera siguiente:

Tienen prohibido participar en apuestas, juegos de azar, loterías o actividades y transacciones similares, de forma directa o indirecta, que estén relacionados con los partidos de futbol o cualquier otra actividad vinculada con el balompié.

Se les prohíbe participar directa o indirectamente en actividades como apuestas, juegos de azar, loterías o hechos similares relacionadas con partidos de competición o que tenga un interés financiero directo o indirecto en dichas actividades.

Se entiende por «intereses» toda posible ventaja que redunde en beneficio de las personas sujetas al código y/o sus partes vinculadas.

De conformidad con el art. 27 del Código de Ética de la FIFA, los siguientes comportamientos pueden estar sujetos a una investigación de integridad que podría derivar en una multa de mínima de 100 000 CHF y una inhabilitación de un máximo de tres años para ejercer actividades relacionadas con el futbol".

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OTROS ESCÁNDALOS DE DIETER VILLALPANDO

Esta no es la primera polémica extra cancha en la que está involucrado este futbolista.

En 2020 fue acusado de agresión sexual en contra de una mujer durante su etapa como jugador de Chivas. De hecho, por esta razón, el equipo rojiblanco lo cesó. Por si fuera poco, en febrero de 2022, fue citado a declarar sobre estas acusaciones, pero no asistió a la audiencia.