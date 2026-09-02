La Asociación del Futbol Argentino (AFA) homenajeará a Lionel Messi con un minuto de aplausos en todos los estadios del país donde se disputen competencias oficiales este fin de semana, tras el anuncio este lunes del futbolista de 39 años de su decisión de retirarse de la selección nacional.

"Se dispone que en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas (Once, Futsal y Fútbol Playa) se detenga el partido a los diez minutos del primer tiempo de juego y se brinde un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la selección argentina", expresó este miércoles la AFA en un boletín informativo.

El comunicado agregó que "en aquellos estadios que cuenten con pantallas deberán, previo al inicio de encuentros, difundir el video institucional de la Asociación", en referencia al material audiovisual publicado a través de las redes de AFA en homenaje al jugador tras conocerse su decisión.

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En el video, de casi dos minutos de extensión, aparecen imágenes de las diversas etapas de la trayectoria de Messi con la equipación celeste y blanca, junto a un mensaje de despedida: "Gracias por unir a todo un país detrás de este escudo. Te vamos a extrañar".

Messi, hasta ahora capitán y número 10 de la Albiceleste, anunció este lunes su retiro de la selección en una emotiva carta manuscrita en la que aseguró: "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

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El delantero disputó más de 200 partidos con la selección argentina, en la que marcó 125 goles y registró 68 asistencias entre 2005 y la reciente final del Mundial 2026, en la que su equipo cayó por 1-0 ante España.

Messi fue campeón de la Copa del Mundo de 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022, títulos que se suman al Mundial Sub'20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008.