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América y Monterrey protagonizan una semifinal que reúne a dos de las plantillas más poderosas del futbol mexicano. Las Águilas llegan con la misión de confirmar su condición de favoritas y dar un paso más rumbo al título, mientras que los Rayados buscarán imponer su experiencia en partidos de alta exigencia para mantenerse con vida en la Leagues Cup.
El conjunto azulcrema de Guillermo Almada confía en la capacidad de sus figuras para marcar la diferencia en los momentos clave del encuentro. Sin embargo, enfrente tendrá a un Monterre que con Matías Almeyda ha demostrado personalidad, convirtiéndose en un rival capaz de competir de tú a tú contra cualquier equipo del continente.
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Con un boleto a la gran final en juego, se espera un duelo intenso desde el silbatazo inicial. La calidad individual, la estrategia de ambos entrenadores y la contundencia en las áreas podrían ser factores determinantes en un choque que promete emociones.
LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO ENTRE AMBOS EQUIPOS
La afición del América responde
Universal Deportes 09:12 PM
Los equipos ya salen a la cancha
Las dos escuadras hacen el calentamiento
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