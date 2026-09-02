Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), alista una gira de trabajo por China, el próximo 7 de septiembre para fortalecer el diálogo político.

Como parte de su itinerario, la SRE indicó que el canciller sostendrá una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi.

"El secretario Velasco también inaugurará el Consulado de México en la ciudad de Chongqing", detalló Relaciones Exteriores.

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"Esta visita permitirá fortalecer el diálogo político y la agenda de cooperación entre ambos países", agregó la SRE.

Esta gira por la República Popular China del canciller se da luego de que se reunió con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y tras una gira por Corea donde acordó con México estrechar los lazos bilaterales, compartir conocimiento y avanzar en temas de ingeniería aeroespacial, inteligencia artificial, gobernanza digital, defensa y seguridad.

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