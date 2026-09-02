El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presumió este miércoles en un video los resultados de la Operación Azarías contra una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que dejó 23 muertos el pasado 30 de agosto. Sin embargo, un detalle en el video se volvió viral y desató polémica: en la grabación se le ve caminando entre cadáveres ordenados en el suelo, envueltos en sábanas.

“No vine a contemporizar con asesinos, extorsionistas y reclutadores de menores. Vine a derrotarlos con toda la fuerza legítima de las armas de la República y el imperio de la ley”, dice De la Espriella en el video en el que anuncia, acompañado de la cúpula militar colombiana, los resultados de la operación que se realizó en Miraflores y que describe como “el golpe más contundente asestado por nuestra Fuerza Pública en los últimos 12 años”.

El mandatario colombiano subrayó que entre los fallecidos está “el narcoterrorista alias Tigre o Pintado, cabecilla del Frente Carolina Ramírez, subordinado a Iván Mordisco y responsable de sembrar el terror en Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, además de ordenar cobardes ataques contra nuestro ejército y nuestra Armada para pretender torcer elecciones mediante el voto fusil”.

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Detalló que fueron “neutralizados 23 terroristas y capturados seis criminales, entre ellos alias Víctor, tercer cabecilla de la estructura”.

El video muestra también las armas y balas incautadas en la operación: 28 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, explosivos y abundante material de guerra, según describe De la Espriella.

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“También logramos recuperar a un menor de edad, que ya se encuentra bajo la protección del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)”.

Les prometí enfrentar el terrorismo sin contemplaciones y estoy cumpliendo.



No vine a contemporizar con asesinos, extorsionistas y reclutadores de menores. Vine a derrotarlos con toda la fuerza legítima de las armas de la República y el imperio de la ley.



Junto al ministro de… pic.twitter.com/oEFDYm8MkC — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 2, 2026

De la Espriella aseguró que “se acabaron los salvoconductos y los juegos de congelados del régimen anterior. A los bandidos les queda la rendición total o la baja en combate. Nuestra ofensiva no se detiene mañana ni la próxima semana. La orden a nuestros comandantes es clara: recuperar cada rincón del territorio nacional y devolverles la tranquilidad a los colombianos”. El video está acompañado de un texto que concluye con las frases: “¡Viva Cristo Rey!” y “Firme por la Patria”, su lema de campaña.

La reacción de la oposición colombiana fue inmediata.

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El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda posteó en X: “EXHIBICIÓN DE CADÁVERES Se pasea entre las bolsas con los cadáveres. Casi los pisa con desprecio. Se dice cristiano, pero en realidad es un ser sin escrúpulos y sin el más mínimo sentido de humanidad”.

EXHIBICIÓN DE CADÁVERES



Se pasea entre las bolsas con los cadáveres. Casi los pisa con desprecio. Se dice cristiano, pero en realidad es un ser sin escrúpulos y sin el más mínimo sentido de humanidad. pic.twitter.com/EwzHtdrqTk — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) September 3, 2026

El expresidente colombiano Gustavo Petro escribió, también en X, que el video mostrando los cadáveres es lo mismo que “hacer de la muerte un trofeo, solo gente sin alma pueden hacer esto. Cuál Cristo rey, aquí está el señor que se esconde entre la muerte, lo contrario de Jesús que pregonaba la luz y la vida. Cuál diferencia con la gente de Iván Mordisco, que filmaba las volquetadas de niños y jóvenes asesinados”.

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El video muestra imágenes aéreas del bombardeo, una escena similar a la que presenta el presidente estadounidense, Donald Trump, cuando exhibe videos de los ataques a las supuestas narcolanchas, y que también han generado críticas.

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