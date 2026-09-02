Petróleos Mexicanos (Pemex) planteó que van a "acelerar" la realización de contratos mixtos con empresas privadas, en diversas áreas de la cadena de valor de la estatal, incluyendo refinación y logística, entre otras.

“Ahora, con el cambio reciente de administración en donde nos han encargado, me han encargado esta encomienda, revisamos a profundidad el plan, este plan. ¿Y qué encontramos? Qué es lo fundamental, que necesita acelerar el plan, la relación con el sector privado. Se diseñaron incluso en ley, esto que conocemos ahora como contratos mixtos para exploración y extracción”, señaló Juan Carlos Carpio Fragoso, director general de Pemex, en el marco del Foro Inversión en Infraestructura como Detonador de Crecimiento, Oportunidades del Plan México.

Desde el inicio de esta administración que ha modificado la regulación energética desde la Constitución, a la fecha se han firmado 10 contratos mixtos entre Pemex y empresas privadas para extracción de crudo.

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“También ya se se mencionó acá, pero necesitamos acelerar los contratos mixtos e irnos no solo de lo que está establecido en la Ley de Hidrocarburos, sino lo que nuestra propia ley, como Petróleos Mexicanos nos permite, nos permite ir más allá. ¿En qué sectores de la cadena? Pues, básicamente en todos aquellos donde la empresa o donde cualquier empresa petrolera tiene que entrar.

Exploración; aguas profundas; desarrollo de sísmica; reprocesamiento de información; extracción; nuevas tecnologías para atenuar la declinación y aumentar el factor de recuperación, mantenimiento y rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación; Petroquímica, que hace unos hace unas semanas presentamos un plan, pero, vamos sobre rehabilitación y modernización de plantas, recuperación de servicios auxiliares e integración de procesos e incluso en logística, rehabilitación e incremento en la infraestructura de almacenamiento y sistemas logísticos”, señaló el funcionario.

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Actualmente la petrolera enfrenta retos financieros y operativos, tales como la reducción de deuda, el pago de pasivos a sus proveedores, el estancamiento de sus niveles de producción de crudo, altos precios del petróleo y sus derivados, retos de almacenamiento, tomas clandestinas, entre otros.

“Entonces, el plan estratégico necesita acelerar y lo va a hacer de la mano, si nos permiten, con el sector privado”, continuó el funcionario.

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