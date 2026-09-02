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La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, recibió este miércoles en la sede de la demarcación a una delegación de legisladores de Nueva York, Estados Unidos, encabezados por Karines Reyes, asambleísta del Distrito siete del Bronx.
En un comunicado, la edil explicó que intercambiaron experiencias sobre seguridad, atención a mujeres, infraestructura urbana, derechos y participación ciudadana.
“Hoy recibimos en el corazón de México a legisladores, senadores y congresistas de Nueva York. Compartimos experiencias y una visión común: fortalecer el Estado de Derecho, construir ciudades que pongan a las personas al centro, garantizar todos los derechos para todas las personas y avanzar hacia modelos cada vez más eficaces para proteger la vida y la libertad de las mujeres”, señaló.
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En un comunicado, la edil destacó que compartir experiencias entre ciudades permite conocer otras formas de atender problemas comunes y encontrar herramientas para aplicar soluciones a las comunidades.
Explicó que uno de los retos de las alcaldías de capital es atender las necesidades de la población con recursos limitados, por lo que su administración ha buscado alternativas como la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.
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Rojo de la Vega señaló que en Cuauhtémoc se han recuperado espacios públicos, infraestructura deportiva y equipamiento urbano, además que se ha fortalecido la atención a mujeres víctimas de violencia.
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Por su parte, la delegación de Nueva York compartió experiencias relacionadas con vivienda asequible, atención a personas en situación de calle, salud mental y modelos de intervención social, así como los retos que enfrentan las administraciones locales para coordinarse con otros niveles de gobierno.
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La delegación neoyorquina estuvo integrada además por:
- Senador Gustavo Rivera
Asambleístas:
- Marcela Mitaynes
- Steven Raga
- George Álvarez
- Manny de los Santos
- Emérita Torres.
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dmrr/cr
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