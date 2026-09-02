Personal de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México comenzó a prepararse para la entrada en vigor de las nuevas disposiciones aplicables a los Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal (VEMEPE), previstas para noviembre.

Como parte de este proceso, integrantes del Grupo de Apoyo Vial Radar de la Semovi recibieron una capacitación especializada impartida por personal de la SSC, enfocada en las disposiciones contempladas en la actualización del Reglamento de Tránsito.

La capacitación tiene como objetivo que los elementos encargados de las labores viales conozcan las nuevas reglas que deberán cumplir quienes utilizan este tipo de vehículos de movilidad personal: los scooters y bicicletas eléctricas que rebasen los 25 km por hora.

“Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y acatar la actualización del Reglamento de Tránsito, el Grupo de Apoyo Vial Radar de la Semovi, recibió por parte de la SSC una capacitación especializada sobre las disposiciones aplicables a los Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal”, publicó.

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¿Cuáles serán las disposiciones contra VEMEPE?

Personal de la Secretaría de Movilidad y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) comenzó a capacitarse para la entrada en vigor de las nuevas disposiciones en los vehículos de movilidad eléctrica personal. 02/09/2026. | Foto: Especial.

El pasado 5 de mayo, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho informó en conferencia de prensa que los usuarios de VEMEPE serán sancionados por no portar casco, invadir banquetas, ciclovías o carriles confinados y por no tener la documentación necesaria, como placa, licencia y tarjeta de circulación.

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Las sanciones serán de 10 UMAS (Unidad de Medida y Actualización) durante las primeras dos infracciones, equivalente a 1,175 pesos; de 15 UMAS para las tres y cuatro infracciones, mil 762 pesos; y 20 UMAS para reincidentes con más de cinco sanciones, equivalente a 2 mil 350 pesos. “Si el VEMEPE no cumple con ciertas condiciones, será asegurado como se hace con las motocicletas”.

Sanciones a VEMEPE serán hasta noviembre

Pablo Vázquez Camacho informó en conferencia de prensa que los usuarios de VEMEPE serán sancionados por no portar casco. 02/09/2026. | Foto: Especial.

Apenas el 31 de agosto, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises, confirmó que a partir del 20 de noviembre se aplicarán sanciones y multas a VEMEPE, tras las modificaciones a la Ley de Movilidad que entraron en vigor en julio pasado para regular este tipo de vehículos.

Este lunes, EL UNIVERSAL publicó que a un día de que llegara el plazo que fijó el Gobierno para empezar a aplicar las nuevas disposiciones del Reglamento de Tránsito al primer paquete de Vemepes (1 septiembre), los establecimientos siguen ofertándolos sin placas.

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