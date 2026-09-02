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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro celebrará su 57 aniversario con cuatro días de actividades musicales donde los asistentes podrán disfrutar de ska, salsa, cumbia, son y rock, además del coro y la banda del propio organismo.
La celebración conmemora el 57 aniversario de la inauguración del Metro, ocurrida el 4 de septiembre de 1969, cuando inició operaciones el primer tramo de la Línea 1, de Chapultepec a Zaragoza.
El festejo se realizará en la Glorieta de los Insurgentes del miércoles 2 de septiembre al sábado 5 de septiembre de manera gratuita.
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El festejo comenzará el miércoles 2 de septiembre con Juan Manuel Torreblanca; durante la jornada también se presentarán Rafael Meza “Pehueche”, Barbie Williams, Kumbia Live, la Internacional Orquesta La Típica, Jamaica Sonora y el cierre estará a cargo de Liran'Roll.
El jueves 3 de septiembre, estará Luca Orozco y se presentarán Norteños Banda, La Sonora Dinamita, Son Tepito, Sonora Son Vida y Aarón y Su Grupo Ilusión.
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El viernes 4 de septiembre, día del aniversario del Metro, las actividades iniciarán con el Coro del Metro, seguido por Grupo Saya y Perfume con Aroma de Mujer.
Tras un acto protocolario se presentarán Los Akis, Anxolotes y Royal Club.
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El sábado 5 de septiembre concluirán los festejos con la Banda del Metro; posteriormente, se presentarán la Orquesta Loca de Ian Rodríguez, Karmann Ghia, Dance OG, Yeos Band e Interpuesto, quien cerrará el evento.
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mahc/LL
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