Un grupo de aproximadamente 50 personas bloqueó este miércoles la circulación en ambos sentidos de la calle Peluqueros, en su cruce con Eje 3 Oriente, Ingeniero Eduardo Molina, en la colonia Ampliación 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza.

Los manifestantes son personas inconformes por el cierre de la Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil número 7 del IMSS.

El bloqueo afectó la circulación en la zona, por lo que autoridades capitalinas tomaron conocimiento de la movilización y realizaron labores para agilizar el tránsito.

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