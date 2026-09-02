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Un grupo de aproximadamente 50 personas bloqueó este miércoles la circulación en ambos sentidos de la calle Peluqueros, en su cruce con Eje 3 Oriente, Ingeniero Eduardo Molina, en la colonia Ampliación 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza.
Los manifestantes son personas inconformes por el cierre de la Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil número 7 del IMSS.
El bloqueo afectó la circulación en la zona, por lo que autoridades capitalinas tomaron conocimiento de la movilización y realizaron labores para agilizar el tránsito.
A partir del 20 de noviembre aplicarán multas a motos y bicis eléctricas; Semovi prevé que placas cuesten 355 pesos
mahc/LL
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