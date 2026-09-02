La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que el caso del excontralmirante Fernando Farías Laguna corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), después de que fuera vinculado a proceso por su presunta relación con una red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible.

En su conferencia mañanera de este miércoles 2 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que pidió a la FGR presentar cómo operaba “la red del huachicol”.

“Sería muy bueno que se presentara, hasta donde puedan en su proceso judicial, cómo se construyó esa red, y estas personas que pertenecían a la Secretaría de Marina coordinaron esta red de contrabando de combustible”.

Lee también Segundo informe de Sheinbaum asegura que detectó 3 mil 109 casos de huachicol fiscal; fortalece recaudación, dice

“Cómo es que el propio almirante Ojeda lo denuncia ante la Fiscalía General de la República, cuáles fueron las primeras investigaciones del fiscal Gertz en este sentido, las primeras detenciones que las hace el fiscal Gertz con una nueva denuncia del actual almirante secretario Marina, y cómo a partir de ahí ha venido una serie de investigaciones. Cómo se paró la entrada de contrabando de combustible (...)”, indicó.

Aseguró que en su momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador quitó permisos de importación “porque Peña Nieto se dedicó a dar permisos de importación de combustible a diestra y siniestra”.

[Publicidad]

Destacó Sheinbaum que la fiscal Ernestina Godoy ha dado seguimiento a las investigaciones que iniciaron con Gertz Manero: “es muy importante que se conozca para que se vea que no hay nada que esconder, absolutamente nada, y que al contrario, son muy buenas estas detenciones que se han hecho”.

Lee también Noroña, Adán Augusto y Maru Campos, los ausentes en el segundo informe de Sheinbaum; estos algunos de sus invitados

Refirió que si es necesario, que se llame al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

em