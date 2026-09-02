Después de haber presentado este martes 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que a su mañanera asistirán secretarios de Estado y funcionarios para la glosa de los “principales logros”.

En su conferencia de este miércoles 2 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo detalló que secretarios de Estado y directores de instituciones harán en el Salón Tesorería su propio informe.

“Para que conozcan ustedes, y quienes nos escuchan, cuáles son los principales logros en estos dos años de cada una de las instituciones”, dijo.

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Luisa Alcalde resalta 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales

La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, expuso los cambios constitucionales y nuevas leyes que se han impulsado en esta administración. Sheinbaum destacó tres cambios “muy importantes” que hubo en el último mes del expresidente Andrés Manuel López Obrador: que son el Poder Judicial, el reconocimiento de los pueblos indígenas y la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Llevamos a la fecha, en el balance legislativo, 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales que han permitido recuperar el sentido social de la Constitución”, dijo Alcalde Luján.

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La consejera jurídica mencionó “un nuevo pacto social que pone en el centro al pueblo” y englobó en: soberanía nacional y recuperación de la rectoría del Estado; fortalecimiento de la democracia y la austeridad republicana; seguridad, combate a la impunidad y acceso a la justicia; bienestar y prosperidad compartida; y derechos de Mujeres, Niñez e Indígenas.

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Sheinbaum Pardo recalcó que en el Congreso de la Unión se han aprobado 27 reformas constitucionales 76 reformas y nuevas leyes que “recuperan el sentido social y la soberanía”.

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Indicó que la Constitución refleja un impacto social y acusó que en el periodo neoliberal se echaron para atrás las grandes reformas: “algunas no pudieron, pero sí una parte muy importante de lo que fue el pacto social de la Revolución Mexicana (...). Ahora, con la cuarta transformación, el objetivo justamente es recuperar el sentido social en la Constitución (...)”.

“Todas estas reformas han tenido el objetivo de recuperar, en buena medida, el sentido social de la Constitución, la democracia, porque también se avanza en la democracia al elegir a las ministras, ministros y jueces porque es el pueblo quien los decide, y también la recuperación de la soberanía en muchos sentidos (...)”.

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“Entonces, la cuarta transformación tiene hoy una nueva norma constitucional que echa para atrás una buena parte de reformas del neoliberalismo y que recupera soberanía. Avanza en la democracia, el reconocimiento de los pueblos y derecho social; la vivienda, la salud, la educación y los programas de Bienestar. Entonces, es un cambio profundo el que ha ocurrido en México que se refleja en cambios constitucionales y legales fundamentales para el futuro, el presente y el futuro del país”, añadió la titular del Ejecutivo federal.

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