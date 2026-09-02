Universal Deportes | 02-09-26 | 09:32 |

¿Cuándo y dónde ver las Semifinales de la Leagues Cup?

Por primera vez en la historia de la Leagues Cup, cuatro clubes de la Liga MX disputarán las Semifinales; hoy, los dos partidos para definir el duelo por el título.

León vs Toluca

  • Fecha: Miércoles 2 de septiembre
  • Horario: 19:00
  • Transmisión: Imagen Televisión y Apple TV

América vs Monterrey

  • Fecha: Miércoles 2 de septiembre
  • Horario: 21:30
  • Transmisión: Canal 9, TUDN, Imagen Televisión y Apple TV.

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