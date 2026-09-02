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¿Cuándo y dónde ver las Semifinales de la Leagues Cup?
Por primera vez en la historia de la Leagues Cup, cuatro clubes de la Liga MX disputarán las Semifinales; hoy, los dos partidos para definir el duelo por el título.
León vs Toluca
- Fecha: Miércoles 2 de septiembre
- Horario: 19:00
- Transmisión: Imagen Televisión y Apple TV
América vs Monterrey
- Fecha: Miércoles 2 de septiembre
- Horario: 21:30
- Transmisión: Canal 9, TUDN, Imagen Televisión y Apple TV.
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