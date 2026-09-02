La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miércoles 2 de septiembre se tiene prevista una movilización del grupo Mexicanos vs. Narcoestado a partir de las 8 horas en el Monumento a la Revolución para colocar una manta para exigir al Gobierno de México romper el presunto pacto político-criminal con el crimen organizado.

El grupo Hoy Todos Somos Miguel estará a las 10 horas en los juzgados de Doctor Lavista, para la audiencia inicial del caso en el que dos fotoperiodistas perdieron la vida a causa de la caída de una grúa en el Parque Bicentenario, durante el concierto Axe Ceremonia, celebrado el 5 de abril de 2025.

El colectivo Minerva estará a las 10:30 en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, para exigir justicia para víctima de violencia doméstica y sexual, así como que se juzgue conforme a la ley al presunto responsable.

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Alumnos del IPN se reunirán a las 13 horas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás, para una asamblea general para informar sobre el plan de acción a seguir en defensa de su pliego petitorio de demandas, en el que exigen: mejoras estructurales, aumento presupuestal, transparencia, destitución de funcionarios y cero represalias contra los estudiantes en paro.

El grupo Plataforma 420 al mediodía, en el Monumento a la Madre, en avenida Cuauhtémoc y División del Norte y en Gran Canal y Circuito Interior; para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

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Autogestión Feminista protestará a las 14 horas en la estación Bellas Artes, líneas 2 y 8 del Metro (Salida Francesa), para realizar la recolección de firmas a favor de la iniciativa ciudadana "Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México", la cual busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna.

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La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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