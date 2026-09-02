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La alcaldía Magdalena Contreras ordenó la suspensión de actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas en la colonia San Nicolás Cazulco y en el pueblo de San Nicolás Totolapan, con motivo de la “Festividad de San Nicolás Totolapan”.
En la Gaceta Oficial de este miércoles, la demarcación precisó que esta medida aplicará los días jueves 10, viernes 11, sábado 12, domingo 13 y lunes 14 de septiembre, en un horario de 17:00 a 23:59 horas de cada día señalado.
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La medida aplicará en los establecimientos mercantiles y vía pública ubicados en la colonia San Nicolas Cazulco y el Pueblo de San Nicolás Totolapan, que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, aquellos que se instalen temporalmente y en cualquier otro similar, en los que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación, incluyendo el servicio a domicilio en el que se comercialicen u obsequien bebidas alcohólicas para el consumo humano.
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