Un hombre japonés de 36 años, empleado de un colegio en Iwate, en la isla de Honshu, al noreste de Japón, fue arrestado por matar a decenas de hámsteres en un hotel para, según él, divertirse.

El hombre había sido ya detenido en julio por matar en febrero pasado a 20 roedores, esta vez con la complicidad de una joven de 19 años. La policía dijo que seguirá investigando para saber si el sospechoso cometió otros actos similares.

Según las autoridades, el implicado habría trabajado junto a dos mujeres en los llamados "hoteles del amor" (lugares que se conocen en el país asiático como estancias para parejas en un corto periodo de tiempo), donde presuntamente mató a los hámsteres en ambas ocasiones, violando las leyes de protección animal del país.

El hombre había sido ya detenido en julio por matar en febrero pasado a 20 roedores. Foto: Ilustrativa / iStock

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La detención del sospechoso se debió a "la matanza injustificada" de unos 30 hámsteres el pasado marzo, hecho que se llevó a cabo con la complicidad de una chica de 20 años, indicó Hiroyuki Nasu, alto oficial de la policía japonesa en la ciudad de Miyako.

Junto con el sospechoso, se confiscó un celular, en el cual la policía encontró videos sobre la masacre de hámsteres, además de mensajes intercambiados con la joven, que indicaron la preparación previa del acto.

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"¿Dónde vamos a matar a los hámsteres, para divertirnos?", decía uno de los mensajes citados por la policía.

Se confiscó un celular, en el cual la policía encontró videos sobre la masacre de los hámsteres Foto: iStock

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Protección animal en Japón

Las leyes de protección animal en Japón se centran principalmente en la Ley de Bienestar y Gestión de Animales (expedida en 1973 y modificada varias veces).

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Según el parlamento nacional de Japón, el objetivo principal de esta ley es "generar un espíritu de bienestar animal entre los ciudadanos y contribuir al desarrollo del respeto por la vida y los sentimientos de amistad y paz, previniendo la crueldad hacia los animales, el manejo adecuado de los animales y otros asuntos relacionados con el bienestar animal".

Esta norma se dispuso para concientizar a la población japonesa en cuanto a los animales, considerándolos "seres vivos, que nadie debe matar, herir o infringir crueldad sin causa justificada".

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En el portal de World Animal Protection, se dio a conocer que para denunciar maltrato animal en Japón de forma urgente, "debe llamar al 110 para contactar directamente a la policía", la cual se hará cargo de la situación y se llevarán a cabo las medidas estipuladas por la ley.

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