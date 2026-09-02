“Todo se investiga, todo”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en torno a Amílcar Olán, amigo de Andy López Beltrán, relacionado con una red integrada por familiares, políticos, funcionarios, empresarios y amigos que han ocupado cargos o participado en negocios y contratos gubernamentales.

En su conferencia mañanera de este miércoles 2 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que todo tiene que basarse “en evidencias científicas” porque sino “es lo que dice una revista, un periódico o una red”.

“Todo se investiga, todo. No hay nada que no se investigue, pero tiene que basarse en evidencias científicas porque sino, pues es lo que dice una revista, un periódico una red. Entonces, todo se investiga, tanto administrativamente como penalmente.

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“Entonces, ya que la fiscal pueda informar de toda esta investigación alrededor del contrabando de combustible”, dijo.

“¿También si Hacienda tiene información en torno a Amílcar Olán?”, se le preguntó.

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“Sí, y también la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno”, respondió Claudia Sheinbaum.

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Un recuento del caso

EL UNIVERSAL publicó que Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño González Elizondo son socios de JDBL y Compañía, S.A. de C.V., una empresa creada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dedicada a invertir en puertos y suministro de combustible.

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Documentos en poder de EL UNIVERSAL dan cuenta de que dicha asociación fue creada el 17 de julio de 2020 como una sociedad con domicilio en la Ciudad de México con duración de 99 años.

Recientemente, ambos empresarios sostuvieron una reunión privada con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, cuyo círculo cercano enfrenta acusaciones e investigaciones por presunto huachicol fiscal en las aduanas del país.

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La conexión entre estos estatutos legales y la política mexicana se hizo visible tras revelarse un encuentro en el restaurante Magazzino de la colonia Condesa, de acuerdo con videos revelados por el columnista de EL UNIVERSAL Héctor de Mauleón. En dicha reunión participaron Beckmann, quien además forma parte del Consejo Asesor Empresarial del gobierno federal; Mauricio Garduño González Elizondo, dueño de diversas empresas (algunas de ellas con contratos a nivel federal), y Andy López Beltrán.

Lo anterior ocurre en medio de una escalada en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y agencias de seguridad de Estados Unidos (como el FBI) en torno a una red de contrabando de combustibles.

Dicha red, presuntamente operada en los puertos y aduanas fronterizas de Tamaulipas, ha sido vinculada con el círculo político y de operadores del hijo del expresidente, a través de un esquema que incluye el desvío de recursos y la subdeclaración de hidrocarburos importados.

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Hasta ahora, la empresa públicamente vinculada a López Beltrán es Portacelis Gas and Oil, de Jorge Amílcar Olán, amigo del hijo del expresidente, la cual es investigada por el SAT y la Secretaría de Hacienda por el impago de 834 millones de pesos en impuestos tras tramitar 139 pedimentos fraudulentos de importación de combustibles con información falsa en ferrotanques.

El accionista mayoritario de JDBL y Compañía, S.A. de C.V., es Juan Domingo Beckmann Legorreta, con un total de 99 mil 999 acciones, en tanto que Mauricio Garduño González Elizondo es socio minoritario con una sola acción.

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La empresa cuenta con cuatro apoderados legales, siendo estos Vianney Ramos Rosales, Alexander Gijs Van Tienhoven, José Alfredo García López Gala y Victoria Isabel Cortés Iturralde.

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