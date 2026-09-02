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Armando González puso fin a su mala racha y convirtió su primer gol con el Olympiacos de Grecia, en el torneo de Copa frente al AEL FC, como visitante.
La Hormiga, con un cabezazo al minuto 34, se estrenó como goleador en el futbol europeo, luego de que minutos antes fallara increíblemente una acción de gol.
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