Amazon México tiene una oferta que vale la pena revisar. Se trata de los Skullcandy Method 360 ANC, unos earbuds que destacan por integrar tecnología de sonido desarrollada en colaboración con Bose.

La propuesta resulta especialmente atractiva para quienes quieren disfrutar de música, podcasts, series o llamadas sin tener que lidiar constantemente con el ruido del exterior. Además, su formato compacto y el estuche con diseño práctico hacen que sean fáciles de llevar prácticamente a cualquier lugar.

¿Por qué vale la pena comprar los audífonos inalámbricos Skullcandy Method 360?

Uno de los argumentos más importantes para considerar estos audífonos es su sistema de sonido desarrollado junto con Bose. De acuerdo con la información del producto en Amazon, los Method 360 ANC fueron diseñados para ofrecer un sonido de alta fidelidad con especial atención a la claridad y al rango sonoro.

A esto se suma la cancelación activa de ruido (ANC), una característica que permite reducir el ruido ambiental para que puedas concentrarte mejor en lo que estás escuchando. Es una función particularmente útil cuando viajas, trabajas en espacios concurridos o simplemente quieres escuchar música con menos distracciones.

Y si necesitas mantenerte atento a lo que sucede alrededor, también incorporan el modo Stay-Aware, que permite escuchar el entorno sin tener que quitarte los audífonos.

Hasta 40 horas de autonomía

Otro de sus puntos fuertes es la batería. Los Skullcandy Method 360 ANC ofrecen hasta 40 horas de autonomía en conjunto, considerando la carga de los audífonos y la batería disponible en el estuche.

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Los propios auriculares proporcionan hasta 11 horas, mientras que el estuche aporta hasta 29 horas adicionales. Esto significa que puedes utilizarlos durante diferentes actividades y recargarlos con ayuda del estuche cuando sea necesario.

También cuentan con funciones pensadas para hacer más sencilla la experiencia diaria, como vinculación multidispositivo, Google Fast Pair, conexión automática y la posibilidad de utilizar cada auricular por separado.

Ideales para llevarlos a todas partes

Los Method 360 ANC también buscan ofrecer un diseño práctico. Su sistema Clip-Anywhere permite sujetar el estuche a una bolsa, llaves o cinturón, por lo que resulta más sencillo transportarlos sin tener que guardarlos constantemente en un bolsillo.

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Además, cuentan con resistencia IPX4 al agua y al sudor, una característica que puede ser útil para quienes los utilizan durante caminatas, desplazamientos o actividades físicas. Eso sí, esta certificación no significa que sean completamente impermeables, por lo que no están diseñados para sumergirse en agua.