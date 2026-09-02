La trágica y repentina muerte de Jonathan "Honas" Meléndez, tecladista y su familia; Ana Paula Barragán, el bebé que esperaban y su hija de tres años, causa consternación entre los fans de Camilo Séptimo, el tecladista del grupo de synth pop; mientras los integrantes de la banda guardan silencio por el deceso de su compañero, sus fans ya reaccionan a su trascendencia.

La noticia de su fallecimiento ha circulado en diferentes medios de comunicación; Jonathan o, mejor conocido como "Honas" murió a los 38 años, la información fue oficializada por la Fiscalía del Estado de México, debido a que, el cuerpo del músico, como el de su familia, fueron hallados dentro de su residencia, ubicada en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza.

Luego de que la noticia se diera a conocer, sus colegas, integrantes de Camilo Séptimo; Manuel Mendoza (voz y bajo) y Erik Vázquez (guitarra) han hecho mutis, sobre la pérdida del músico, forjado en la disciplina del piano desde su más tierna infancia, la cual ejecutó, especialmente, en el teclado, desde la integración de la agrupación en 2013.

Lee también ¿Quién era Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo que fue asesinado?

Colaboradores y otros músicos -integrantes de Siddhartha y Porter, cercanos a la banda, famosas por temas como "No te puedo olvidar", "Oficio" y "No confíes en mí", consultados por EL UNIVERSAL, en los últimos instantes, se han negado a pronunciarse, tras la partida del multinstrumentista que, desde la juventud, se decantó por la música.

Sin embargo, los fans de la banda chilanga ya comienzan ya reaccionan por la partida de "Honas" que, hasta el momento, señalan que no dan crédito de la noticia de su partida y la realidad de que, sin la ejecución de su instrumento, la banda ya no sonará igual".

[Publicidad]

"Nuestro país está de la verg* cada día más".

"Justicia para Jonathan y su familia".

"Acabo de ver la noticia, ¿esto es real?".

[Publicidad]

"Chale, que en paz descanse, ahora las canciones de la banda no volverán a sonar igual".

"No puede ser, ¡no!".

"Te amamos Honas y a todos los del grupo, fuerza para todos ustedes".

[Publicidad]

"No es un adiós, con la música que has creado, eres inmortal".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc