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La construcción de la Línea 4 del Cablebús Tlalpan–Coyoacán continúa con los trabajos de cimentación de la estación San Nicolás, informó la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México.
La estación se ubica en la colonia Pedregal de San Nicolás 4.ª Sección, en la alcaldía Tlalpan, donde actualmente se realizan labores para colocar la infraestructura que permitirá soportar la estructura de la terminal.
De acuerdo con la Sobse, los trabajos están concentrados en la ejecución de pilas y contratrabes, elementos que dan soporte y estabilidad a la estación.
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En total, el proyecto contempla la construcción de 24 pilas de cimentación, y actualmente, cinco se encuentran en proceso de perforación, mediante el uso de maquinaria especializada.
Estas labores forman parte de la etapa inicial de construcción de la estación y permitirán avanzar posteriormente con el levantamiento de la estructura. “El Cablebús transformará el entorno urbano y hará posible una nueva conexión para las comunidades del sur de la Ciudad”, expuso.
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JACL/cr
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